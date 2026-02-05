Benzema debuta en Al Hilal con un triplete y un golazo de tacón

Karim Benzema tuvo un estreno soñado con la camiseta de Al Hilal. El delantero francés, recién llegado desde Al Ittihad en un fichaje que sacudió el mercado, se lució con un triplete en la goleada por 6-0 de su nuevo equipo sobre Al Okhdood, en un partido correspondiente a la 20ª jornada de la Saudí Pro League.

El equipo de Riad, dirigido por el italiano Simone Inzaghi y líder indiscutible del campeonato, no tardó en disfrutar de la calidad de su flamante incorporación. A los 31 minutos del primer tiempo, Benzema abrió el marcador con una genialidad: conectó de tacón un centro desde la izquierda, dejando una imagen para el recuerdo y desatando la euforia de sus compañeros.

El partido de Karim Benzema

Lejos de conformarse, el exjugador del Real Madrid amplió la ventaja en la segunda mitad. Anotó el 2-0 a los 60 minutos y completó su triplete personal apenas cuatro minutos después, sentenciando el encuentro con el 3-0.

La exhibición de Al Hilal no terminó ahí. A los 70 minutos, Benzema asistió al brasileño Malcom para que marcara el cuarto gol. Inmediatamente después, el francés fue sustituido por Sultan Mandash, recibiendo una ovación del público. Salem Al-Dawsari se encargó de redondear el marcador con dos tantos más, uno a los 74 minutos y el definitivo 6-0 en el tiempo añadido.

¿Cómo fue la salida de Benzema?

El fichaje de Benzema por Al Hilal se produjo tras su polémica salida de Al Ittihad. El ganador del Balón de Oro 2022 rescindió su contrato, que finalizaba en junio de 2026, al considerar "irrespetuosa" la oferta de renovación del club de Yeda. En su etapa con el equipo aurinegro, disputó 83 partidos, anotó 54 goles y consiguió dos títulos.

Con esta victoria, Al Hilal se consolida en la cima de la Saudí Pro League con 50 puntos, manteniendo su condición de único equipo invicto en el torneo. Su principal perseguidor, Al Nassr, se encuentra a cuatro puntos de distancia, aunque con un partido menos disputado.