Karim Benzema es nuevo jugador del Al Hilal pese a ‘berrinche’ de Cristiano Ronaldo

Karim Benzema es nuevo jugador del Al Hilal; a falta de hacerse oficial, el atacante francés llega procedente del Al Ittihad tras sentirse ‘menospreciado’ por la renovación que le presentó el cuadro ‘Los Tigres’ árabes.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el exjugador del Real Madrid aceptó todos los términos en las recientes horas para terminar por firmar un contrato, no revelado, que lo liga al exequipo de Neymar en busca de la corona en la Saudi Pro League.

El cambio de aires del ‘Gato’ se debe a que, según él, la oferta de renovación que le hizo su actual club la consideró como insultante, por lo que ya busca salir del Ittihad. Benzema ha jugado un total de 83 partidos en Arabia, marcando 54 goles en casi tres años de estancia en el futbol árabe.

Benzema apunta a salir del Al-Ittihad para jugar con el máximo rival | AP

Desde su llegada a Arabia Saudita, la relación entre el ariete y la institución ha atravesado diversas etapas de altibajos, pero este desacuerdo económico representa la mayor ruptura que dejó Al Ittihad sin un figura mediática para competir en Arabia.

¿Qué pasará con Cristiano Ronaldo?

El fichaje de Benzema al acérrimo rival del Al Nassr seguirá resonando después de que Cristiano Ronaldo cumpliera su palabra y ausentarse en el partido del Al Nassr ante el Al Riyadh de la Jornada 20 de la Liga Saudí. Esto debido a su inconformidad con una competencia injusta ante el traspaso del francés.

De acuerdo ‘A Bola’ el portugués no está contento y se queja por la falta de inversión y es que en comparativa con el trato que gestiona el mismo fondo con otros rivales es diferente, es allí que el disgusto ha crecido.

Cristiano Ronaldo en el partido | @Cristiano

¿Al Nassr es perjudicado?

La queja del portugués es debido a una inconformidad que presenta con respecto al modo en que el PIF (Fondo de Inversión Pública) se encuentra gestionando al equipo y que no lo hace de forma igualitaria con otros equipos que también gestiona el fondo.

Cristiano Ronaldo en partido con la Selección de Portugal l AP