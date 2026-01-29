Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Tensión en Arabia: Karim Benzema rechaza propuesta de renovación de Al-Ittihad por considerarla "insultante"

Benzema celebra un gol con Al-Ittihad | X: @ittihad_en
Esteban Gutiérrez 09:59 - 29 enero 2026
El contrato del delantero francés con el club saudí finaliza en verano de este año

El futuro de Karim Benzema ha generado un fuerte eco en Arabia Saudita tras rechazar la oferta de extensión de contrato presentada por la directiva del Al-Ittihad. 

De acuerdo con información publicada por L’Equipe, el exjugador del Real Madrid calificó los términos de la propuesta como “insultantes” a su estatus actual dentro de la plantilla y a su trayectoria profesional. 

Esta negativa marca un punto de tensión máximo entre el futbolista y la cúpula del club de Yeda en un momento clave de la temporada.

Karim Benzema celebra tras anotar un gol con Al-Ittihad | X: @ittihad_en
¿Relación tensa?

La situación contractual de Benzema se ha vuelto el foco de atención debido a que el jugador esperaba una mejora sustancial en sus condiciones económicas y en el proyecto deportivo que rodea al equipo; su vínculo finaliza en verano de este año.

Desde su llegada al balompié saudí, la relación entre el ariete y la institución ha atravesado diversas etapas de altibajos, pero este desacuerdo económico representa la mayor ruptura hasta la fecha. 

A pesar de su tremendo rendimiento en el campo, el descontento de Benzema fuera de él sugiere que el jugador no está dispuesto a aceptar una rebaja en sus pretensiones ni a continuar bajo condiciones que no reflejen su peso mediático y deportivo. 

Benzema celebra un gol con Al-Ittihad | X: @ittihad_en
Sus números en Arabia Saudita

Desde su mediático aterrizaje en el verano de 2023, Karim Benzema ha mantenido una presencia determinante en el esquema ofensivo del Al-Ittihad, consolidándose como el máximo referente del club en competiciones nacionales e internacionales. 

El atacante galo ha logrado anotar un total de 57 goles oficiales con la camiseta de los Tigres, además de registrar 18 asistencias en 87 compromisos disputados.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD

