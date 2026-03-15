Fidalgo vuelve a la titularidad; Betis empata en casa ante Celta de Vigo

El Real Betis de Álvaro Fidalgo y el Celta de Vigo repartieron unidades en La Cartuja tras igualar 1-1. Un empate que con sabor amargo y que sirve de poco a ambas escuadras que sueñan con colarse a la Champions League.

Betis vs Celta de Vigo | X: @RealBetis

El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini tuvo que remar contracorriente desde muy temprano, luego de que Ferran Jutglà adelantara a los visitantes apenas al minuto 4 con un remate de pierna derecha desde fuera del área que dejó sin opciones a Álvaro Valles.

A pesar del golpe anímico inicial, el equipo bético buscó la igualada con insistencia durante toda la primera mitad, encontrando su recompensa apenas iniciada la parte complementaria. Al minuto 49, Héctor Bellerín apareció con un disparo cruzado desde un ángulo complicado tras una asistencia de Aitor Ruibal para poner las tablas definitivas. El cierre del partido fue un asedio total del Betis, que generó múltiples ocasiones a través de Cédric Bakambu y Antony, pero la figura del arquero Ionut Radu y la falta de puntería impidieron que los tres puntos se quedaran en Sevilla.

ÁLVARO FIDALGO VUELVE A LA TITULARIDAD

Una de las principales novedades en el esquema de Pellegrini fue el regreso de Álvaro Fidalgo al once inicial. El mediocampista español volvió a ser el eje de la distribución bética después de no haber visto minutos a mitad de semana en el compromiso de la Conference League frente al Panathinaikos.

Fidalgo se mostró participativo en la elaboración de juego, asociándose constantemente con Marc Roca y sirviendo como enlace para las proyecciones de Aitor Ruibal. Aunque fue sustituido al minuto 87 por Sergi Altimira en un movimiento táctico para refrescar la zona media en los instantes finales, el asturiano naturalizado mexicano fue de lo más destacado del los verdiblancos.

Fidalgo con Betis | Grosby Group

EMPATE CON SABOR AMARGO