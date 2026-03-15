La Fábrica vuelve a brillar: Álvaro Arbeloa destaca la presencia de canteranos del Real Madrid vs Elche

El Real Madrid volvió a ganar, gustar y golear, tal y como lo hizo a media semana en el duelo de Champions League ante Manchester City. La víctima en LaLiga fue el Elche que, pese a que lo intentó, poco pudo hacer ante un cuadro merengue vehemente. Los titulares se los volvió a llevar Federico Valverde, ya que volvió a anotar; sin embargo, Álvaro Arbeloa dio de qué hablar por jugar con varios canteranos.

En total, la Casa Blanca sacó a cinco jugadores de La Fábrica en la goleada ante los Ilicitanos, razón por la cual el estratega se mostró orgulloso del resultado. Arbeloa, al ser él también un canterano del Real Madrid, no pudo ocultar su emoción en conferencia de prensa y comparó lo sucedido como los años mozos del semillero merengue: La Quinta del Buitre.

"Para alguien que ha sido canterano, para un entrenador que ha llegado al primer equipo desde la cantera tras pasar por muchos equipos, hoy es un día de felicidad y orgullo máximo. Me ha recordado casi a lo que era el Madrid de la Quinta del Buitre. Seguro que Emilio (Butragueño) estaba muy orgulloso de lo que ha visto hoy. Muy feliz por verlos jugar. No es fácil demostrar tanta personalidad, talento y alma que llevan dentro. Es una noche para recordar para todo el madridismo", comentó Arbeloa.

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

¿Quiénes fueron los juveniles del Real Madrid ante Elche?

El primero en aparecer en el festín juvenil fue Thiago Pitarch, de tan solo 18 años, quien jugó como titular, en el segundo tiempo aparecieron los demás jóvenes de Valdebebas. Daniel Yáñez, Diego Aguado, Manuel Ángel, César Palacios Pérez y Gonzalo García, quien jugó con el Real Madrid el Mundial de Clubes.

De todos los jóvenes, Daniel Yáñez fue el más destacado, pues contribuyó directamente en la pizarra del Real Madrid. El joven de 18 años asistió a Dean Huijsen para el 3-0 parcial, llevándose todas las palmas del respetable.

Daniel Yáñez, jugador del Real Madrid, y Adria Pedrosa, jugador del Elche | AP

Champions League, el gran reto del Real Madrid

Después de lograr tres puntos de oro en LaLiga, el Real Madrid tiene en la mira a su competición favorita: la Champions League. El conjunto merengue tendrá que finiquitar la obra que comenzó en casa, en una visita complicada a Mánchester.

Una de las dudas más grandes para el encuentro de los Octavos de Final de Vuelta es la presencia de Kylian Mbappé, algo que decidirá Álvaro Arbeloa en las próximas horas. El conjunto merengue tiene una ventaja de tres goles sobre el Manchester City, que no pudo pasar del empate ante el West Ham en la Premier League.