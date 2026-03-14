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Futbol

¡Están con vida! Real Madrid golea al Elche y regresa a la pelea por el titulo

Fede Valverde del Real Madrid celebrando su gol contra el Elche en LaLiga I AP
Aldo Martínez
Aldo Martínez 16:03 - 14 marzo 2026
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El cuadro Merengue sumó su segunda goleada de manera consecutiva y se acercan al Barcelona

Una vez más LaLiga comenzó a echar ‘chispas’ en la parte alta de la tabla, pues el Real Madrid regresó al camino de la victoria y tras derrotar 4-1 al Elche en la Jornada 28 del campeonato, el equipo de Álvaro Arbeloa se acercó en puntos al FC Barcelona en la carrera por el título. 

Dean Huijsen celebra su gol con el Real Madrid I AP

Valverde el líder

En uno de los juegos que llegaban más ‘disparejos’ en el papel, el cuadro blanco recibió en el Santiago Bernabéu a un Elche que está luchando por no perder la categoría, desafortunadamente su realidad fue su reflejo en el campo y se vio ampliamente superior por el 17 veces campeón de Europa.

Con trazos largos que apelaban a la velocidad de Vinicius Júnior y Brahim Díaz, el Madrid dio un mensaje de agresividad desde el minuto uno. Por su parte, una ordenada línea de tres centrales logró detener al poderío ofensivo, pero no lo fue por mucho.

Rudiger y Valverde del Real Madrid celebran el 2-0 ante el Elche I AP

Luego de algunas advertencias y un par de tiros de esquina, el Madrid volvió a pisar el área del equipo del Elche, ahora a través de un tiro libre. La jugada terminó en el primero gol del equipo blanco gracias a una volea de Antonio Rudiger, quien se unió al ataque y tras una serie de botes encontró el balón para mandarlo al fondo de las redes a los 39 minutos.

Solo seis minutos después, el capitán y líder de la plantilla, Federico Valverde recibió y condujo la número cinco en los linderos del área chica y tras un perfecto recorte a Affengruber, su educada pierna derecha mandó el balón a la horquilla superior derecha del marco de Dituro.

Real Madrid festejando el gol de Rudiger ante el Elche I AP

Miradas a Manchester 

La segunda mitad fue igual o más continente para los de casa, pues con un controlado ritmo de juego y con un Elche volcado al frente, el equipo del Madrid aprovechó y gracias a un contragolpe, Dean Huijsen remató un centro por la derecha para subir el 3-0.

Los Franjiverdes logran anotar el gol de la ‘honra’, tras un autogol del juvenil, Manuel Ángel, sin embargo, este se vio nublado gracias al gol de la jornada, un disparo de más de media cancha de Arda Guler que significó el 4-1 definitivo y el posible tanto de la jornada. 

Con este resultado, el Real Madrid se pone a un punto del Barcelona, además de llegar con todo el impulso al juego de Vuelta de los Octavos de Final de la UEFA Champions League ante el Manchester City, mismo al que llegan con una ventaja de 3-0.

Gol de Arda Guler I AP
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