Sin Cristiano Ronaldo Al Nassr aplasta a Al Khaleej Club

Partido que se inclina hacia una sola balanza después de que Al Nassr goleara de forma fría y contundente a Al Khaleej Club. Los amarillos demostraron poderío de principio a fin en el partido.

Al-Nassr goleó 5-0 | X: @AlNassrFC

El primer gol llegaría al minuto 30' de partido obra de Abdullah Al-Hamdan quien no perdió la oportunidad para clavarla en las redes y así tomar la ventaja del partido. Esto apenas comenzaba.

El dominio del Al Nassr se sentía y se podía observar en el partido, pero no fue hasta el minuto 54' del encuentro que cayó el segundo para lo amarillo. Este gol fue obra de Ayman Yahya.

Equipo de Al-Nassr tras victoria I AP

Joao Félix anotó

El portugués y seleccionado lusitano Joao Félix anotó un doblete tremendo que se repartió entre los minutos 73 y 79. El jugador lusitano ya había estado mostrando características interesantes en sus encuentros.

Al Nassr vence 5-0 l AlNassrFC