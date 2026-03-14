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Sin Cristiano Ronaldo Al Nassr aplasta a Al Khaleej Club
Partido que se inclina hacia una sola balanza después de que Al Nassr goleara de forma fría y contundente a Al Khaleej Club. Los amarillos demostraron poderío de principio a fin en el partido.
El primer gol llegaría al minuto 30' de partido obra de Abdullah Al-Hamdan quien no perdió la oportunidad para clavarla en las redes y así tomar la ventaja del partido. Esto apenas comenzaba.
El dominio del Al Nassr se sentía y se podía observar en el partido, pero no fue hasta el minuto 54' del encuentro que cayó el segundo para lo amarillo. Este gol fue obra de Ayman Yahya.
Joao Félix anotó
El portugués y seleccionado lusitano Joao Félix anotó un doblete tremendo que se repartió entre los minutos 73 y 79. El jugador lusitano ya había estado mostrando características interesantes en sus encuentros.
De cara al cierre de partido al minuto 91', Ángel Gabriel metía el quinto con para Al-Nassr con lo que iban con una contundente victoria de 5-0.