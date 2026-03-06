DT de Al-Nassr confiesa que lesión de Cristiano Ronaldo es más seria de lo esperado

Una de las grandes preocupaciones de los fanáticos del futbol mundial es la lesión de Cristiano Ronaldo, pues tras molestias físicas el ‘Bicho' tuvo que abandonar el terreno de juego en un partido con el Al-Nassr de la Liga de Arabia, ahora los temores parecen hacerse realidad ya que el estratega del cuadro de medio oriente, Jorge Jesús, confirmó que es más grave de lo previsto.

Cristiano Ronaldo recibiendo atención médica | @CRonaldoNews

CR7 se aleja de México

Durante una entrevista, el técnico portugués habló sobre cómo marcha la lesión de Cristiano, asegurando que el problemas es más grande de lo que se había estimado en un inicio y su recuperación no puede ser definida de manera exacta.

“Tras las pruebas, vemos que la lesión de Cristiano Ronaldo fue más grave de lo previsto. Su lesión requirió tratamiento en Madrid con su terapeuta personal, y esperamos que se recupere pronto y ayude al equipo”, aseguró el entrenador lusitano.

Cristiano Ronaldo tras ser expulsado contra Irlanda | AP

Con las declaraciones de Jesús todo parece indicar que las especulaciones sobre la ausencia de CR7 en el juego de México vs Portugal para la inauguración del Estadio Banorte podrían hacerse realidad.

Jorge Jesús también confirmó que Cristiano Ronaldo tendrá que viajar de manera casi inmediata a España para continuar su tratamiento, el Bicho será orientado por doctores expertos en rehabilitación que anteriormente ya ayudaron a jugadores en su misma situación.

“Cristiano viajará ahora a España, al igual que otros jugadores que acudieron a tratamiento cuando se lesionaron”, finalizó el director técnico del Al-Nassr.

Cristiano Ronaldo celebrando su gol 965 l x:@AlNassrFC_EN

¿Peligra el Mundial?

Más allá de la preocupación de la Selección de Portugal por la ausencia de Cristiano en la ‘mini gira’ de Portugal en norteamérica, la verdadera preocupación es si su capitán estará al 100 para la próxima Copa del Mundo.

Con la fiesta del verano a menos de tres meses de arrancar y con una lesión que tiene de recuperación más de tres semanas, las cosas podrían verse en contrareloj para el fenómeno del futbol que busca participar en su seto y último Mundial de futbol.