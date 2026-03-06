¿Dónde ver Cruz Azul vs. Atlético de San Luis? Fecha, hora y transmisión

Cruz Azul y Atlético de San Luis se enfrentan en duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX. La Máquina buscará defender la cima de la tabla de posiciones cuando se enfrente a unos Potosinos que buscan meterse a la Liguilla.

Los locales prometen ofrecer espectáculo de principio a fin; con su gente esperan seguir con su gran racha de partidos sin conocer la derrota.

Quieren que la cima siga siendo Celeste

Cruz Azul y Atlético de San Luis viven momentos completamente distintos en la Liga MX: La Máquina, siendo uno de los mejores equipos del Clausura 2026, un equipo que no conoce la derrota desde la Jornada 1. Mientras que los Potosinos luchan por meterse en los últimos puestos para clasificar a Liguilla.

Cruz Azul, siendo líder en solitario, peleando por permanecer en la cima una semana más. La Máquina registra siete victorias, un empate y una derrota, sumando 17 goles a favor y 9 en contra, teniendo una diferencia de +8.

SANTOS VS CRUZ AZUL | MEXSPORT

Atlético de San Luis se encuentra en la posición once de la tabla de posiciones. Los Potosinos registran tres victorias, un empate y cinco derrotas, sumando 16 goles a favor y 15 en contra, teniendo una diferencia de +1.

Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Dónde ver el partido Cruz Azul vs. Atlético de San Luis?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc el 7 de marzo de 2026; podrá disfrutarse a las 17:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por Canal 5 en televisión abierta o TUDN en televisión de paga, así como a través de ViX Premium en plataforma de streaming.