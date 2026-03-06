Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Atlético de San Luis? Fecha, hora y transmisión

¿Dónde ver Cruz Azul vs. Atlético de San Luis? | Récord
Emiliano Cárdenas Ramírez
Emiliano Cárdenas Ramírez 15:02 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Estadio Cuauhtémoc será el lugar donde Cruz Azul y Atlético de San Luis se enfrenten en el duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX.

Cruz Azul y Atlético de San Luis se enfrentan en duelo correspondiente a la Jornada 10 de la Liga MX. La Máquina buscará defender la cima de la tabla de posiciones cuando se enfrente a unos Potosinos que buscan meterse a la Liguilla.

Los locales prometen ofrecer espectáculo de principio a fin; con su gente esperan seguir con su gran racha de partidos sin conocer la derrota. 

Quieren que la cima siga siendo Celeste

Cruz Azul y Atlético de San Luis viven momentos completamente distintos en la Liga MX: La Máquina, siendo uno de los mejores equipos del Clausura 2026, un equipo que no conoce la derrota desde la Jornada 1. Mientras que los Potosinos luchan por meterse en los últimos puestos para clasificar a Liguilla.

Cruz Azul, siendo líder en solitario, peleando por permanecer en la cima una semana más. La Máquina registra siete victorias, un empate y una derrota, sumando 17 goles a favor y 9 en contra, teniendo una diferencia de +8.

SANTOS VS CRUZ AZUL | MEXSPORT
SANTOS VS CRUZ AZUL | MEXSPORT

Atlético de San Luis se encuentra en la posición once de la tabla de posiciones. Los Potosinos registran tres victorias, un empate y cinco derrotas, sumando 16 goles a favor y 15 en contra, teniendo una diferencia de +1.

Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

¿Dónde ver el partido Cruz Azul vs. Atlético de San Luis?

El partido se llevará a cabo en el Estadio Cuauhtémoc el 7 de marzo de 2026; podrá disfrutarse a las 17:00 hrs (tiempo CDMX), siendo transmitido por Canal 5 en televisión abierta o TUDN en televisión de paga, así como a través de ViX Premium en plataforma de streaming.

Willer Ditta y Joao Pedro se enfrentan en un partido de Atlético San Luis y Cruz Azul | IMAGO 7
Willer Ditta y Joao Pedro se enfrentan en un partido de Atlético San Luis y Cruz Azul | IMAGO 7
Últimos videos
Lo Último
16:28 Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
16:20 ¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
16:17 ¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
16:03 Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
15:57 ¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
15:52 MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
15:39 Clásico Mundial de Béisbol: ¿Dónde ver México vs. Brasil? Fecha, hora y transmisión
15:38 F1 TV estrena nuevas voces y transmisión en español
15:32 Nintendo demanda a EE. UU. por aranceles de Trump y exige la devolución de millones de dólares
15:29 Debut con autoridad: La novena de México se impuso ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
Beisbol
06/03/2026
Así fue el mensaje de Benjamín Gil que hace soñar a los mexicanos en el Clásico Mundial de Béisbol
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
Contra
06/03/2026
¿Pueden los restaurantes cobrar extra por “vista turística” en la CDMX? Esto dice la ley
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Box
06/03/2026
¡NFL vs. WWE! Le’Veon Bell acepta reto de Logan Paul para una pelea de un millón de dólares
Bayern Múnich goleó al Bremen y es líder absoluto en la Bundesliga | X: @FCBayernES
Futbol
06/03/2026
Victoria contundente del Bayern München ante Borussia Mönchengladbach
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
Futbol
06/03/2026
¡Agónico! Real Madrid vence a Celta de Vigo en el final del partido con Federico Valverde como protagonista
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?
Futbol
06/03/2026
MLS: ¿Cuándo y dónde ver el DC United vs Inter Miami CF de Lionel Messi?