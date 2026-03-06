Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Joao Pedro aclara si le gustaría vestir la playera del América

Joao Pedro habló sobre si le gustaría llegar al América | Imago7
Jorge Armando Hernández 08:02 - 06 marzo 2026
El campeón de goleo y actual jugador del Atlético de San Luis dio su punto de vista sobre si le gustaría jugar con 'Las Águilas'

Después de que el campeón de goleo, Joao Pedro, rechazara fichar con Cruz Azul para quedarse en San Luis, volvió a encender la polémica luego de revelar en qué equipo le gustaría jugar.

El atacante lleva nueve goles en el Clausura 2026 | Imago7

Joao Pedro compartió previamente en una entrevista concedida a ESPN que él nunca quiso abandonar al conjunto rojiblanco, incluso rechazó la oferta del Club Pisa de Italia por quedarse en San Luís Potosí.

Ahora, en una plática con Carlos Reynoso para TUDN , el delantero brasileño fue cuestionado directamente por el exfutbolista chileno: "¿Te gustaría jugar en el América?"

Joao Pedro en celebración con Atlético San Luis en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
En su respuesta, el campeón de goleo confirma su interés de jugar con América en algún momento pero actualmente tiene la mente puesta en seguir cosechando triunfos con el conjunto potosino.

Creo que si se lo preguntas a cualquier jugador, la respuesta sería siempre la misma. Sería un honor jugar con un equipo así de grande, aunque actualmente no me lo imagino por el buen momento que estoy viviendo en San Luis.

Números de Joao Pedro en el Clausura 2026
Joao Pedro compite por el bicampeonato de goleo | Imago7

El delantero brasileño lleva una marca de nueve goles en lo que va del torneo considerando las nueve jornadas al momento.

Desde que llegó a San Luis en el Apertura 2025, ha disputado un total de 28 partidos y registra 23 anotaciones.

Últimos videos
