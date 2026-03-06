Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

"Quiero hacer mi propia historia en Santos": Lucca Vuoso ilusiona a la Comarca

Vicente y Lucca Vuoso, padre e hijo | @ClubSantos
Jorge Armando Hernández 14:37 - 06 marzo 2026
El joven Lucca Vuoso habla en una entrevista para su club como se sintió en su debut el fin de semana ante Gallos Blancos de Querétaro

Santos Laguna empató la jornada pasada ante Gallos Blancos de Querétaro. El partido estuvo marcada por el debut de uno de los herederos de la dinastía de Matías Vuoso, figura de 'Los Guerreros'.

El momento de su debut quedó grabado por su madre a quien Lucca le regaló su playera cuando terminó el encuentro, un momento emotivo que pudo compartir con su familia.

Santos Laguna empató con Querétaro en el debut de Lucca Vuoso| IMAGO7

Su hijo, Lucca Vuoso, debutó por fin después de 17 años en Fuerzas Básicas del conjunto lagunero. El joven jugador guerrero hizo su tan esperado debut ante un alarido de gente que gritó su nombre cuando pisó el terreno de juego.

Lucca Vuoso, delantero de México y Santos Laguna | IMAGO7

¿Cómo inició Lucca Vuoso?

Vuoso ya competía en categoría sub- 17 donde incluso fue campeón de un Torneo Internacional, este logro lo llevó a catapultarse en Primera División aunque todavía espero un tiempo para debutar en el máximo circuito.

