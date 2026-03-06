Verificación de edad requerida
"Quiero hacer mi propia historia en Santos": Lucca Vuoso ilusiona a la Comarca
Santos Laguna empató la jornada pasada ante Gallos Blancos de Querétaro. El partido estuvo marcada por el debut de uno de los herederos de la dinastía de Matías Vuoso, figura de 'Los Guerreros'.
El momento de su debut quedó grabado por su madre a quien Lucca le regaló su playera cuando terminó el encuentro, un momento emotivo que pudo compartir con su familia.
Su hijo, Lucca Vuoso, debutó por fin después de 17 años en Fuerzas Básicas del conjunto lagunero. El joven jugador guerrero hizo su tan esperado debut ante un alarido de gente que gritó su nombre cuando pisó el terreno de juego.
¿Cómo inició Lucca Vuoso?
Vuoso ya competía en categoría sub- 17 donde incluso fue campeón de un Torneo Internacional, este logro lo llevó a catapultarse en Primera División aunque todavía espero un tiempo para debutar en el máximo circuito.
"Yo quiero hacer mi propia historia en Santos"
Lucca Vuoso platica lo que sintió al hacer su debut en el estadio Corona. 🏟️🛡️
¡Que sea una carrera llena de éxitos y orgullo lagunero!