Futbol

Dibu Martínez podría ser sancionado por un tema de apuestas

Dibu Martínez cometió un grave error | INSTAGRAM: @emi_martinez
Aldo Martínez
Aldo Martínez 12:08 - 06 marzo 2026
El portero de la Selección Argentina se vio envuelto en un tema delicado con la Premier League

El portero argentino Emiliano Martínez, figura del Aston Villa y campeón del mundo con Argentina, podría enfrentar una sanción por parte de la The Football Association (FA) debido a su presunta participación en campañas publicitarias de una casa de apuestas. El caso ha generado polémica en Inglaterra, ya que las normas del organismo regulador del futbol inglés prohíben que los jugadores promuevan actividades relacionadas con apuestas en ciertas circunstancias.

De acuerdo con el medio The Athletic, el guardameta sudamericano habría participado en dos campañas promocionales de la empresa argentina bplay, que incluso lo presentó públicamente como embajador de la marca en junio de 2024. La relación comercial ha llamado la atención de las autoridades inglesas, que analizan si se violaron las reglas vigentes.

Dibu Martínez poco pudo hacer ante los Wolves | AP

La relación comercial que encendió las alarmas

Según el reporte, el arquero conocido como “Dibu” también apareció en octubre del año pasado en otra campaña publicitaria de la compañía junto a su hermano Alejandro. Además, la empresa compartió diversas publicaciones en redes sociales donde el futbolista figuraba promocionando sus servicios.

Este tipo de apariciones podrían entrar en conflicto con el reglamento de la FA, que establece que un participante individual no puede anunciar ni promover actividades de apuestas que estén prohibidas por las normas E8.1, E8.2 o E8.4. Dichas reglas buscan evitar cualquier relación directa entre jugadores profesionales y compañías de apuestas que operen en competiciones en las que participan.

'Dibu' Martínez, portero del Aston Villa | AP

¿Qué dicen las reglas de apuestas en el futbol inglés?

Las normas también impiden que los futbolistas apuesten o promocionen apuestas relacionadas con partidos, ligas o torneos en los que tengan influencia directa o indirecta. En este caso, la situación se vuelve delicada para Emiliano Martínez porque la compañía argentina ofrece mercados vinculados a torneos como la Premier League, la FA Cup y la UEFA Europa League, competiciones en las que el Aston Villa ha participado durante la temporada.

El propio medio británico señaló que la FA ya fue contactada para conocer su postura sobre el tema y que el organismo confirmó estar al tanto de la relación entre el arquero argentino y la empresa de apuestas. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si se abrirá formalmente un proceso disciplinario.

&apos;Dibu&apos; Martínez apunta a dejar Aston Villa | AP

Un antecedente similar ocurrió en 2019 con el defensor colombiano Yerry Mina, quien en ese entonces militaba en el Everton. El jugador fue multado con 10 mil libras tras aparecer en un anuncio de una casa de apuestas de su país, lo que podría servir como referencia para una posible sanción en este nuevo caso.

Para evitar este tipo de situaciones, la Federación Inglesa imparte cursos y talleres dirigidos tanto a jóvenes de academias como a futbolistas profesionales, donde se explican las reglas relacionadas con apuestas y se advierte sobre los riesgos de establecer vínculos comerciales con este tipo de compañías. La intención es prevenir faltas que puedan comprometer la integridad del futbol.

'Dibu' Martínez frente a tiro de Cristiano Ronaldo en la Premier League | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

