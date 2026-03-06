Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

LaLiga anuncia jornada de playeras ‘retro’ para la semana de la moda en Madrid

Comunicado oficial de LaLiga para la Jornada retro | X:@ LaLiga
Aldo Martínez
Aldo Martínez 09:18 - 06 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El campeonato más grande futbol español se une para conmemorar los estilos más ‘icónicos’ de sus clubes

La moda y el futbol son dos ramas que tienden a unirse más de lo que cualquier fanático se puede imaginar, ahora como parte de una iniciativa de LaLiga, la semana de la moda presentará en Madrid una colección donde los fanáticos podrán disfrutar de jersey's retro de los equipos del futbol español

Barcelona visita a Albacete esperando no sufrir el mismo destino que el Real Madrid | AP

¿Cómo será la Jornada de jersey's?

A través de un comunicado en redes sociales, LaLIga confirmó que durante el fin de semana del 19 de marzo se presentarán los jersey's retro que podrán ocupar los equipos durante la Jornada 31 y 35 del campeonato, la cual será del 10 al 13 de abril.

“La historia nunca pasa de moda. LALIGA lanza por primera vez la Jornada Retro, donde 38 clubes vestirán equipaciones inspiradas en modelos icónicos de su legado del 10 al 13 de abril. La colección será presentada el 19 de marzo en La Gran Semana de la Moda Española, uniendo fútbol y moda dentro y fuera del campo”, escribió La Liga en X.
Real Madrid se enfrentará al Benfica | @realmadrid

Con la inspiración de jerseys que han acompañado a los equipos a lo largo de su historia, el campeonato español busca ‘reforzar’ los lazos entre afición y equipo, además de generar una remembranza de lo que han significado los colores para cada persona  lo largo de los años.

Asimismo, la colección retro también contará con un diseño especial para los árbitros, los cuales según el comunicado de la liga ‘también son parte de la historia del futbol español’. Otro detalle que tampoco se dejó pasar, es el hecho de que las transmisiones de España de la Jornada 31 también tendrán un estilo del pasado. 

Álvaro Fidalgo y su primer gol en LaLiga | AFP

Conexión liga-aficionado

Aunque LaLiga no dio la fecha en la que se podrán adquirir los jersey's, sí dejó en claro que estarán en disposición de todo el público, esto con el fin de que los pelos del pasado (ahora con un diseño apegado a la actualidad) puedan unir a cada fanático del país de La Roja. 

Con el lema ‘42 legados, 42 formas de ganar’, el campeonato de futbol más importante de España volvió a demostrar su compromiso con los fanáticos para que puedan seguir disfrutando de una experiencia única en el mundo.

Antoine Griezmann, jugador del Atlético de Madrid | AP
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
LaLiga
Últimos videos
Lo Último
11:03 ¡Estreno espectacular! Shohei Ohtani conecta Grand Slam en su primer partido del Clásico Mundial de Beisbol
10:43 ¿De qué murió la influencer Thaynnara? Su padre se habría quitado la vida al ver la tragedia de su hija
10:29 Mundial 2026: México presenta el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad
09:58 Corinthians anuncia el fichaje del exjugador del Manchester United, Jesse Lingard
09:57 La Liga: ¿Dónde y cuándo ver el partido Barcelona vs Athletic Club de Bilbao? EN VIVO
09:31 ¡Toma precauciones! CFE anuncia para hoy apagones programados en estos estados
09:18 LaLiga anuncia jornada de playeras ‘retro’ para la semana de la moda en Madrid
09:14 ¡Nueva faceta como empresario! Carlos Vela es nuevo inversionista minoritario de LAFC
09:01 Vocalista de Los Recoditos responde a denuncia de su esposa por supuesta violencia
08:40 ‘Ojala mañana se un día más sencillo’: Checo Pérez tras las fallas del MAC-26 en prácticas libres de Australia
Tendencia
1
Futbol Mikel Arriola gestionó el "rescate" de los arbitros mexicano en Qatar; ya preparan su regreso a México
2
Fórmula 1 Checo Pérez arranca su temporada 15 en la Fórmula 1 con un nuevo reto: Cadillac
3
Futbol Donald Trump se rinde ante Lionel Messi: 'Puede que seas mejor que Pelé'
4
Contra Netflix dejará de funcionar en estos celulares y televisores en marzo: revisa si tu dispositivo está en la lista
5
Futbol ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
6
Contra ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
Te recomendamos
¡Estreno espectacular! Shohei Ohtani conecta Grand Slam en su primer partido del Clásico Mundial de Beisbol
Beisbol
06/03/2026
¡Estreno espectacular! Shohei Ohtani conecta Grand Slam en su primer partido del Clásico Mundial de Beisbol
¿De qué murió la influencer Thaynnara? Su padre se habría quitado la vida al ver la tragedia de su hija
Contra
06/03/2026
¿De qué murió la influencer Thaynnara? Su padre se habría quitado la vida al ver la tragedia de su hija
Mundial 2026: México presenta el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad
Contra
06/03/2026
Mundial 2026: México presenta el Plan Kukulkán para garantizar la seguridad
Corinthians anuncia el fichaje del exjugador del Manchester United, Jesse Lingard
Futbol
06/03/2026
Corinthians anuncia el fichaje del exjugador del Manchester United, Jesse Lingard
EN VIVO Y EN DIRECTO: ATHLETIC CLUB VS BARCELONA | RÉCORD
Futbol
06/03/2026
La Liga: ¿Dónde y cuándo ver el partido Barcelona vs Athletic Club de Bilbao? EN VIVO
¡Toma precauciones! CFE anuncia para hoy apagones programados en estos estados
Contra
06/03/2026
¡Toma precauciones! CFE anuncia para hoy apagones programados en estos estados