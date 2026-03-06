LaLiga anuncia jornada de playeras ‘retro’ para la semana de la moda en Madrid

La moda y el futbol son dos ramas que tienden a unirse más de lo que cualquier fanático se puede imaginar, ahora como parte de una iniciativa de LaLiga, la semana de la moda presentará en Madrid una colección donde los fanáticos podrán disfrutar de jersey's retro de los equipos del futbol español.

¿Cómo será la Jornada de jersey's?

A través de un comunicado en redes sociales, LaLIga confirmó que durante el fin de semana del 19 de marzo se presentarán los jersey's retro que podrán ocupar los equipos durante la Jornada 31 y 35 del campeonato, la cual será del 10 al 13 de abril.

“La historia nunca pasa de moda. LALIGA lanza por primera vez la Jornada Retro, donde 38 clubes vestirán equipaciones inspiradas en modelos icónicos de su legado del 10 al 13 de abril. La colección será presentada el 19 de marzo en La Gran Semana de la Moda Española, uniendo fútbol y moda dentro y fuera del campo”, escribió La Liga en X.

Con la inspiración de jerseys que han acompañado a los equipos a lo largo de su historia, el campeonato español busca ‘reforzar’ los lazos entre afición y equipo, además de generar una remembranza de lo que han significado los colores para cada persona lo largo de los años.

Asimismo, la colección retro también contará con un diseño especial para los árbitros, los cuales según el comunicado de la liga ‘también son parte de la historia del futbol español’. Otro detalle que tampoco se dejó pasar, es el hecho de que las transmisiones de España de la Jornada 31 también tendrán un estilo del pasado.

Conexión liga-aficionado

Aunque LaLiga no dio la fecha en la que se podrán adquirir los jersey's, sí dejó en claro que estarán en disposición de todo el público, esto con el fin de que los pelos del pasado (ahora con un diseño apegado a la actualidad) puedan unir a cada fanático del país de La Roja.

Con el lema ‘42 legados, 42 formas de ganar’, el campeonato de futbol más importante de España volvió a demostrar su compromiso con los fanáticos para que puedan seguir disfrutando de una experiencia única en el mundo.

