LaLiga: ¿Cuándo y dónde ver el Celta Vigo vs Real Madrid?

El Celta Vigo se enfrentará al Real Madrid en un emocionante encuentro correspondiente a la Jornada 27 de LaLiga. El escenario de este enfrentamiento será el Abanca Balaidos, donde el conjunto local buscará aprovechar el factor cancha para conseguir un resultado positivo ante uno de los equipos más poderosos de la competición.

Antonio Rudiger gana un duelo aereo en el Real Madrid vs Getafe 2026 | AP

El Celta Vigo ocupa actualmente la sexta posición en LaLiga con 40 puntos tras 26 jornadas disputadas, mostrando un rendimiento notable con 36 goles a favor y 28 en contra. Por su parte, el Real Madrid se mantiene en la segunda plaza con 60 puntos en el mismo número de partidos, habiendo anotado 54 goles y recibido 22. La diferencia de 20 puntos entre ambos equipos refleja la superioridad del conjunto madrileño en la tabla, aunque los gallegos están realizando una temporada sobresaliente que los mantiene en puestos europeos. Una victoria local podría consolidar al Celta en la zona alta, mientras que los merengues necesitan los tres puntos para no perder comba en la lucha por el título.

El Celta Vigo llega a este encuentro en un momento excepcional, con cuatro victorias y un empate en sus últimos cinco partidos. Los celestes vencieron a domicilio al Girona (1-2), superaron al PAOK Thessaloniki en Liga Europa (1-0) , derrotaron al Mallorca (2-0) , y consiguieron otra victoria europea ante el PAOK a domicilio (1-2). Su única concesión fue un empate (2-2) frente al Espanyol. Por su parte, el Real Madrid atraviesa un momento irregular con dos derrotas en sus últimos tres partidos ligueros. Los blancos cayeron ante el Getafe (0-1), aunque previamente vencieron al Benfica (2-1) en Champions League. Anteriormente perdieron contra Osasuna (2-1), ganaron al Benfica a domicilio (0-1) y golearon a la Real Sociedad (4-1).

Jorge Sánchez con PAOK en el partido ante Celta de Vigo | AP

En los últimos cinco enfrentamientos entre ambos equipos, el balance es favorable al Celta Vigo con tres victorias frente a dos del Real Madrid. Sorprendentemente, el conjunto gallego consiguió imponerse en su último duelo disputado el 7 de diciembre de 2025 en el feudo madridista por 0-2. Anteriormente, el Real Madrid había vencido por 3-2 el 4 de mayo de 2025 en LaLiga. En Copa del Rey, los blancos se impusieron por un contundente 5-2 el 16 de enero de 2025. En la temporada 2024/2025, el Madrid ganó a domicilio por 1-2 el 19 de octubre de 2024, mientras que en marzo de 2024 los merengues golearon por 4-0 en su estadio. Este historial reciente muestra una mejora significativa del Celta en sus enfrentamientos contra el gigante madrileño.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid, en duelo ante Getafe | AP

¿Cuándo y dónde ver Celta de Vigo vs Real Madrid?

FECHA: Viernes 6 de marzo

HORA: 14:00 (tiempo cenro de México)

LUGAR: Abanca Balaidos, Vigo, España

TRANSMISIÓN: Sky Sports