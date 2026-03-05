Ídolo de Chivas quiere a Memo Ochoa para el Mundial 2026

A tres meses de que arranque la Copa del Mundo 2026 una de las grandes dudas que rodean a la Selección Mexicana y a Javier ‘Vasco’ Aguirre es sobre quién debería ocupar el puesto del arquero titular, situación que ya fue comentada por un ex jugador del tricolor, Marco Fabián.

Marco Fabián, exjugador de Chivas | IMAGO7

¿Qué dijo Marco Fabián?

Uno de los últimos ídolos de las Chivas Rayada del Guadalajara, confesó que el actual arquero del AEL Limassol, Guillermo Ochoa debería ser parte de los 26 seleccionados por el Vasco, asegurando que podría aportar bastante al grupo.

Sin embargo, pese a poner de candidato a Ochoa para subirse a la lista final, el ex jugador de Chivas y Cruz Azul aseguró que para él el candidato número uno a la titularidad bajo los tres palos es Raúl ‘Tala’ Rangel.

“Memo tiene que estar por muchas cuestiones, sigue demostrando que es un gran jugador, un gran portero pero yo creo que se van a pelear el puesto Tala y Malagón. Es difícil poder elegir alguno, yo creo que el que llegue en mejor momento tendrá la oportunidad de ser elegido por Javier Aguirre cuando comience el Mundial, pero yo creo que en este momento me iría por el Tala”, aseguró Marco Fabián.

Guillermo Ochoa y Malagón | MEXSPORT

Seguridad en la portería

El actual jugador del Ranger's FC la Liga de Andorra, declaró que a lo largo de la historia el cuadro tricolor se ha caracterizado por tener buenos porteros durante la copa más importante del futbol.

Tala Rangel con México | IMAGO7

Fabián aseguró que México no tendría por que tener problemas en la portería, más teniendo en cuenta a los tres porteros que van para la edición de 2026, donde destacan Luis Ángel Malagón del América y el Tala Rangel de Chivas, con la única incógnita de un tercer portero, disputado entre Guillermo Ochoa y Carlos Acevedo de Santos.

“Como dicen muchos, no deberíamos tener problemas, siempre en México hemos tenido grandes porteros, ellos no son la excepción, pero bueno, me iría en este caso por el Tala”, concluyó l mexicano.