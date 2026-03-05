Cazzu rompe el silencio sobre Nodal y la polémica por “Rosita”: esto dijo la cantante argentina

La cantante argentina Cazzu volvió a pronunciarse sobre la polémica que surgió luego del lanzamiento de la canción “Rosita”, tema en el que participan Rauw Alejandro, Jhayco y el productor Tainy.

Cazzu reaccionó en redes tras el estreno de “Rosita”, tema que menciona a Christian Nodal. / IG: @cazzu

La controversia comenzó porque en una parte de la canción se hace referencia a Christian Nodal y a su historia sentimental, lo que provocó que la rapera reaccionara públicamente con un mensaje que generó debate en redes sociales.

Tiempo después, la artista fue cuestionada sobre el tema en una entrevista y dejó clara su postura frente a la polémica y las críticas que recibió.

¿Cazzu se arrepiente de su mensaje sobre Nodal?

Durante una entrevista con la periodista Tanya Charry para el programa El Gordo y La Flaca, Cazzu fue directa al hablar sobre el texto que publicó tras la canción.

La cantante aseguró que no se arrepiente de lo que escribió, pese a que sus palabras generaron reacciones y comentarios en redes sociales.

“No, yo me arrepiento de muy pocas cosas que he hecho en mi vida”, afirmó la artista al referirse al mensaje que difundió tras la polémica.

La cantante argentina aseguró que no se arrepiente del mensaje que publicó después de la controversia por la canción “Rosita”. / cazzu

Cazzu también explicó que sus comentarios no buscan generar escándalo, sino expresar lo que piensa y defender aquello que considera importante, especialmente cuando se trata de su vida personal y su papel como madre.

Las declaraciones de Cazzu reavivaron el debate en redes sociales sobre su relación pasada con Christian Nodal./ Redes Sociales

La canción “Rosita” y el origen del conflicto

El tema “Rosita” generó conversación porque en uno de sus versos se hace una referencia indirecta a la historia sentimental de Christian Nodal, incluida su relación con la cantante Ángela Aguilar: "Yo me voy y me caso contigo a lo Christian Nodal"

Tras el estreno de la canción, la reacción de Cazzu provocó un intercambio de declaraciones y mensajes que colocó nuevamente a la expareja en el centro de la conversación pública. El tema también reavivó el interés sobre la relación que ambos artistas mantuvieron y su posterior ruptura, un episodio que continúa generando comentarios entre seguidores y medios del espectáculo.