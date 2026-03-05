Netflix te lleva a Corea para ver a BTS: así puedes participar en el concurso y ganar el viaje

Netflix anunció un concurso dirigido a los fans mexicanos de BTS que les permitirá ganar un viaje a Corea del Sur para asistir a uno de los eventos más esperados por el fandom del K-pop: el concierto de regreso del grupo.

Netflix también estrenará el documental “BTS: El regreso” el 27 de marzo de 2026./ RS

Netflix lanza concurso para fans de BTS en México

Netflix anunció el concurso “Fan Experience BTS X Netflix México”, una dinámica dirigida a seguidores del grupo surcoreano BTS que ofrece la oportunidad de viajar a Corea del Sur y asistir a uno de sus conciertos.

Los siete integrantes de BTS se reunirán como grupo completo tras concluir su servicio militar obligatorio./ AP

La convocatoria estará vigente del 5 al 10 de marzo de 2026, periodo en el que los participantes deberán completar la mecánica para intentar ganar el viaje.

En total se elegirán tres videos ganadores, lo que permitirá que seis personas viajen a Corea del Sur para vivir la experiencia del concierto.

¿Cómo participar para ganar el viaje a Corea con Netflix?

Para participar, los fans deberán publicar un video en TikTok en el que demuestren su fanatismo por BTS. Las bases establecen que la participación debe realizarse en pareja, con dos personas mayores de edad que aparezcan en el video. Entre los requisitos principales están: Publicar un video en TikTok mostrando su fanatismo por BTS.

Participar con otra persona mayor de edad .

Incluir en el video las palabras “Netflix”, “BTS” y “Corea” .

Explicar siete razones por las que deberían ser elegidos para viajar.

Publicar el contenido con el hashtag #BTSNetflixMX .

Subir el video entre el 5 y el 8 de marzo de 2026. Los participantes pueden usar coreografías, fanarts, colecciones de merchandising, maquillaje temático u otros elementos que reflejen su admiración por el grupo.

El concierto “BTS THE COMEBACK LIVE | ARIRANG” marcará el lanzamiento del nuevo álbum del grupo./ AP

Además, el video debe ser original y no puede incluir contenido generado con inteligencia artificial, ya que esto provocaría la descalificación inmediata.

Qué incluye el premio del concurso de Netflix

Los videos ganadores obtendrán un viaje para dos personas a Corea del Sur para asistir a la presentación de BTS. El incentivo incluye: Vuelo redondo Ciudad de México–Seúl en clase económica

Hospedaje por tres noches

Acceso al concierto de BTS

Trámites para la autorización de viaje K-ETA El viaje está programado del 16 al 22 de marzo de 2026, mientras que el concierto se realizará el 21 de marzo.

Sin embargo, los ganadores deberán cubrir algunos gastos personales que no estén incluidos en el incentivo, como compras, equipaje adicional o alimentos fuera de los contemplados en el apoyo del viaje.

BTS es un septeto surcoreano formado por Jin, Suga, RM, J-Hope, Jimin, V y Jungkook. / AP

Lo que debes saber antes de participar

De acuerdo con las bases del concurso, los participantes deberán contar con pasaporte vigente con al menos seis meses de validez y cumplir con los requisitos migratorios necesarios para viajar a Corea del Sur.

Netflix también aclaró que el premio no incluye encuentros, backstage ni interacción personal con BTS, ya que la experiencia se limita únicamente a la asistencia al concierto como titulares de entrada. Los ganadores serán contactados el 10 de marzo de 2026 mediante un mensaje directo en TikTok.