Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

México debuta ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial y busca romper una histórica maldición

Novena de México durante el Clásico Mundial 2023 | x:@MexicoBeis
Novena de México durante el Clásico Mundial 2023 | x:@MexicoBeis
Mario Ángel Guzmán Domínguez 17:41 - 05 marzo 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El Tricolor quiere vencer a los británicos para ganar en su debut en el torneo

A romper la maldición. México debuta en el Clásico Mundial de Beisbol este viernes cuando se mida a Gran Bretaña en el Daikin Park de Houston, Texas. La Selección Mexicana buscará comenzar el torneo con el pie derecho y, de paso, terminar con una racha negativa que la ha perseguido desde la creación del torneo: nunca ha ganado su primer juego en un WBC.

A lo largo de las cinco ediciones anteriores, el combinado tricolor siempre arrancó con derrota, por lo que el duelo ante los británicos representa una oportunidad histórica para cambiar la narrativa y comenzar con una victoria en el torneo más importante de selecciones en el beisbol.

Benjamín Gil y México en Clásico Mundial de Beisbol l X:MexicoBeis

Debuts de México en el Clásico Mundial

  • 2006: México 0-2 Estados Unidos

  • 2009: México 7-17 Australia

  • 2013: México 5-6 Italia

  • 2017: México 9-10 Italia

  • 2023: México 4-5 Colombia

Incluso en 2023, cuando México firmó su mejor actuación histórica al llegar hasta las Semifinales, el equipo inició con una derrota ante Colombia antes de recomponer el camino.

México cayó en su debut en el Clásico Mundial del 2017 ante Italia | MEXSPORT

El roster para esta edición combina varias figuras que brillaron en 2023 con talento de Grandes Ligas como Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Joey Meneses, Andrés Muñoz y Luis Urías, en una selección que mantiene la base del equipo que logró el mejor resultado en la historia del país dentro del torneo.

Sin embargo, la novena mexicana también llega con algunas ausencias importantes. La más destacada es la del antesalista Isaac Paredes, quien no podrá participar debido a temas relacionados con el seguro médico tras una lesión previa, lo que impidió que los Astros de Houston autorizaran su participación.

México busca su lugar en JJ. OO. en el Clásico Mundial | MEXSPORT

Previo al arranque del torneo, México realizó algunos juegos de preparación ante organizaciones de Grandes Ligas. Primero se midieron ante los Arizona Diamondbacks, a quienes vencieron 6-3, y cerraron preparación con una derrota 7-5 ante Los Angeles Dodgers.

Ahora, México está listo para iniciar su camino en el WBC 2026, donde de la mano del manager Benjamín Gil, se medirán ante las mejores selecciones del mundo y tratarán de conseguir otro resultado histórico para al país tricolor.

Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Suscribirse Sportal WhatsApp
Etiquetas relacionadas:
Béisbol
Últimos videos
Lo Último
18:30 ¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
18:03 Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
17:51 Mazatlán vs León ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 10 del Clausura 2025?
17:41 México debuta ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial y busca romper una histórica maldición
17:36 Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
17:31 Gran Premio de Australia 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?
17:24 ¿Tienes saldo a favor? Cómo usar el nuevo simulador del SAT para la Declaración Anual 2025
17:24 UNAM realizará pruebas gratis para detectar VPH a mujeres en Nezahualcóyotl
17:22 ¿Muñeco Gallardo puede ser opción para América en caso de salida de Jardine?
17:21 Netflix te lleva a Corea para ver a BTS: así puedes participar en el concurso y ganar el viaje
Tendencia
1
Contra SEP confirma mega puente: estudiantes no tendrán clases durante 5 días en marzo
2
Futbol ¿Pedrada a sus detractores? Katia Itzel lanza mensaje contra el machismo en conferencia con la Presidenta Sheinbaum
3
Contra VIDEO: Submarino de EE.UU. destruye buque de guerra iraní con torpedo
4
Fórmula 1 Checo Pérez se mentaliza para un posible caos en el Gran Premio de Australia: "Cualquier cosa puede suceder"
5
Contra Revelan identidad del sujeto que disparó contra un auto en Santa Fe
6
Futbol Vitinha cierra la puerta al Real Madrid: "Sería una tontería"
Te recomendamos
André Jardine en el banquillo durante el partido de Puebla ante América en la Liga MX | IMAGO 7
Futbol
05/03/2026
¿Peligra el trabajo de André Jardine contra Gallos Blancos de Querétaro?
Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
Contra
05/03/2026
Muere bebé de 4 meses en guardería de CDMX; autoridades investigan el caso
Mazatlán vs León Jornada 10 | RÉCORD
Futbol
05/03/2026
Mazatlán vs León ¿Dónde y cuándo ver el partido de Jornada 10 del Clausura 2025?
Novena de México durante el Clásico Mundial 2023 | x:@MexicoBeis
Beisbol
05/03/2026
México debuta ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial y busca romper una histórica maldición
Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Contra
05/03/2026
Hoy No Circula viernes 6 demarzo de 2026 en CDMX y Edomex: placas y restricciones
Checo Pérez en el paddock del Circuito Albert Park | AP
Fórmula 1
05/03/2026
Gran Premio de Australia 2026: ¿Dónde y a qué hora ver el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1?