México debuta ante Gran Bretaña en el Clásico Mundial y busca romper una histórica maldición

A romper la maldición. México debuta en el Clásico Mundial de Beisbol este viernes cuando se mida a Gran Bretaña en el Daikin Park de Houston, Texas. La Selección Mexicana buscará comenzar el torneo con el pie derecho y, de paso, terminar con una racha negativa que la ha perseguido desde la creación del torneo: nunca ha ganado su primer juego en un WBC.

A lo largo de las cinco ediciones anteriores, el combinado tricolor siempre arrancó con derrota, por lo que el duelo ante los británicos representa una oportunidad histórica para cambiar la narrativa y comenzar con una victoria en el torneo más importante de selecciones en el beisbol.

Benjamín Gil y México en Clásico Mundial de Beisbol l X:MexicoBeis

Debuts de México en el Clásico Mundial

2006: México 0-2 Estados Unidos

2009: México 7-17 Australia

2013: México 5-6 Italia

2017: México 9-10 Italia

2023: México 4-5 Colombia

Incluso en 2023, cuando México firmó su mejor actuación histórica al llegar hasta las Semifinales, el equipo inició con una derrota ante Colombia antes de recomponer el camino.

México cayó en su debut en el Clásico Mundial del 2017 ante Italia | MEXSPORT

El roster para esta edición combina varias figuras que brillaron en 2023 con talento de Grandes Ligas como Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Joey Meneses, Andrés Muñoz y Luis Urías, en una selección que mantiene la base del equipo que logró el mejor resultado en la historia del país dentro del torneo.

Sin embargo, la novena mexicana también llega con algunas ausencias importantes. La más destacada es la del antesalista Isaac Paredes, quien no podrá participar debido a temas relacionados con el seguro médico tras una lesión previa, lo que impidió que los Astros de Houston autorizaran su participación.

México busca su lugar en JJ. OO. en el Clásico Mundial | MEXSPORT

Previo al arranque del torneo, México realizó algunos juegos de preparación ante organizaciones de Grandes Ligas. Primero se midieron ante los Arizona Diamondbacks, a quienes vencieron 6-3, y cerraron preparación con una derrota 7-5 ante Los Angeles Dodgers.