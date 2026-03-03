Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

¡Listos para el Clásico Mundial! México se impone a los Diamondbacks en juego de preparación

México se impuso a los Diamondbacks en juego de preparación | @MLB_Mexico
México se impuso a los Diamondbacks en juego de preparación | @MLB_Mexico
Rafael Trujillo 17:48 - 03 marzo 2026
La Novena mexicana sigue alistándose para el Clásico Mundial ilusionando a los fanáticos

Con las miras puestas en el Clásico Mundial. La Selección Mexicana de Beisbol disputó su primer partido amistoso previo al torneo internacional y empieza a ilusionar a sus fanáticos. El Tri consiguió una victoria al imponerse 6-3 a los Arizona Diamondbacks. El duelo permitió al representativo nacional medir su nivel ante un rival de Grandes Ligas y ajustar aspectos de cara a su debut en el torneo internacional.

El conjunto mexicano, dirigido por Benjamín Gil, ya piensa en su encuentro ante Gran Bretaña, para ellos decidió medirse ante los Arizona Diamondbacks, así como a los Dodgers de Los Ángeles, previo a iniciar su participación en el torneo internacional

Mexico disputó un partido amistoso ante Arizona | @MLB_Mexico

Un ataque oportuno marca la diferencia en la cuarta entrada

Durante los primeros episodios, el marcador se mantuvo sin movimientos, con ambas novenas mostrando orden defensivo y control desde el montículo. Fue hasta la parte alta de la cuarta entrada cuando la ofensiva mexicana logró romper el empate. Un sencillo de Rowdy Téllez permitió que Jonathan Aranda llegara al plato para abrir la cuenta. En la misma tanda, Nick González conectó un doblete productor que impulsó a Alejandro Kirk y al propio Téllez, colocando la pizarra 3-0.

La ofensiva continuó en ese episodio con una carrera más para México, aunque los Diamondbacks respondieron de inmediato. José Fernández produjo la primera anotación para Arizona, ajustando el marcador a 4-1 y manteniendo el juego abierto.

La ofensiva de México pegó primero | @MLB_Mexico

México cierra fuerte y asegura el triunfo en la recta final

El equipo de Arizona volvió a acercarse en la quinta entrada, cuando un sencillo de McCann redujo la diferencia a una sola carrera con el marcador 4-3. A partir de ese momento, el encuentro se tornó más cerrado, con ambas novenas buscando aprovechar cualquier oportunidad ofensiva.

En el octavo capítulo, Rowdy Téllez volvió a aparecer con el madero al conectar un batazo productor que significó la quinta carrera para la novena mexicana. Ya en la recta final, Alejandro Osuna selló el resultado con un imparable al jardín derecho, que impulsó la sexta anotación y dejó cifras definitivas de 6-3.

Antes de su presentación oficial en el Clásico Mundial de Béisbol 2026, la selección mexicana sostendrá un último compromiso de preparación. El miércoles 4 de marzo enfrentará a los LA Dodgers, en un duelo que servirá para cerrar su etapa de fogueo y definir detalles finales previo al arranque del torneo internacional.

México sacó la victoria en su primer partido de preparación | @MLB_Mexico

¿Cuándo arranca el Clásico Mundial?

Tras el triunfo ante Arizona, la novena mexicana se alista para el Clásico Mundial el cual empezará este 5 de marzo, sin embargo, el Tri comenzará su actividad al día siguiente midiéndose a Reino Unido en Estados Unidos.

México quedó ubicado en el Grupo B, el cual comparte con el ya mencionado Reino Unido, así como con Estados Unidos, Italia y Brasil. Todos sus partidos se llevarán a cabo en el Minute Maid Park de Houston.

Béisbol
