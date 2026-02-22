Ramón Urías firma con los Cardinals y complica su participación en el Clásico Mundial

Cuando había más dudas que respuestas, el sonorense, Ramón Urías por fin vio la luz en el camino y tras su paso por los Orioles de Baltimore, el mexicano llegará a los Cardinal de ST Louis. Sin embargo, él traspasos podría poner en ‘riesgo’ su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ramón Urías en la temporada 2025 de la MLB I AP

¿Por qué Urías estaría fuera?

El mexicano firmó un acuerdo que lo coloca en el roster del equipo hasta el 2027, sin embargo, al ser una nueva contratación, el equipo podría solicitar al pelotero que se presente en los primeros juegos de la pretemporada.

Con su regreso a las Grandes Ligas en el 2026, el jugador se vería obligado a dejar su país para hacer las pruebas en el Spring Training ya sea por solicitud pretemporada o porque el equipo niegue el permiso de que el jugador participe en el torneo (caso hecho por otros equipos).

Ramón Urías en su última etapa con los Orioles I AP

Oportunidad de brillar

El sonorense Ramón Urías firmó un contrato por 1.5 millones de dólares con los St. Louis Cardinals para disputar su séptima temporada en la MLB, movimiento que podría influir directamente en su disponibilidad para representar a México en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026. La organización buscaría contar con él desde el inicio de los Entrenamientos de Primavera, etapa clave para definir roles dentro del roster.

Aunque el mayor de los hermanos Urías registró promedio de .241 en 112 juegos la temporada pasada, dividiendo actividad entre los Orioles y los Astros, su principal valor radica en la versatilidad defensiva y su perfil como bateador derecho. Esa combinación habría sido determinante para que la directiva de St. Louis concretara su incorporación mientras el Spring Training sigue en marcha.

Ramón Urías con los Astros de Houston I AP

En su trayectoria dentro de las Grandes Ligas, Ramón Urías ha disputado 541 encuentros como tercera base, posición en la que obtuvo el Guante de Oro de la Liga Americana en 2022. Sin embargo, el panorama en los Cardinals apunta a que Nolan Gorman sería proyectado como titular en la antesala durante la temporada regular, una estrategia respaldada públicamente por el presidente de operaciones de béisbol, Chaim Bloom.

Ante ese escenario, surge la alternativa de que Urías pueda desempeñarse en la segunda base, rol que ocupó en su etapa con los Diablos Rojos del México antes de firmar su primer contrato en MLB. Además, la organización anunció que JJ Wetherholt, considerado el prospecto número uno del club y uno de los principales del sistema de Grandes Ligas, estaría contemplado para asumir la titularidad en el Opening Day, aunque la competencia interna seguirá abierta conforme avance la pretemporada.