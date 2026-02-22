Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Ramón Urías firma con los Cardinals y complica su participación en el Clásico Mundial

Ramón Urías con los Astros I AP
Aldo Martínez 09:15 - 22 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El mexicano jugará su séptima temporada en las grandes ligas, llega proveniente de los Orioles

Cuando había más dudas que respuestas, el sonorense, Ramón Urías por fin vio la luz en el camino y tras su paso por los Orioles de Baltimore, el mexicano llegará a los Cardinal de ST Louis. Sin embargo, él traspasos podría poner en ‘riesgo’ su participación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ramón Urías en la temporada 2025 de la MLB I AP

¿Por qué Urías estaría fuera?

El mexicano firmó un acuerdo que lo coloca en el roster del equipo hasta el 2027, sin embargo, al ser una nueva contratación, el equipo podría solicitar al pelotero que se presente en los primeros juegos de la pretemporada.

Con su regreso a las Grandes Ligas en el 2026, el jugador se vería obligado a dejar su país para hacer las pruebas en el Spring Training ya sea por solicitud pretemporada o porque el equipo niegue el permiso de que el jugador participe en el torneo (caso hecho por otros equipos).

Ramón Urías en su última etapa con los Orioles I AP

Oportunidad de brillar 

El sonorense Ramón Urías firmó un contrato por 1.5 millones de dólares con los St. Louis Cardinals para disputar su séptima temporada en la MLB, movimiento que podría influir directamente en su disponibilidad para representar a México en el próximo Clásico Mundial de Béisbol 2026. La organización buscaría contar con él desde el inicio de los Entrenamientos de Primavera, etapa clave para definir roles dentro del roster.

Aunque el mayor de los hermanos Urías registró promedio de .241 en 112 juegos la temporada pasada, dividiendo actividad entre los Orioles y los Astros, su principal valor radica en la versatilidad defensiva y su perfil como bateador derecho. Esa combinación habría sido determinante para que la directiva de St. Louis concretara su incorporación mientras el Spring Training sigue en marcha.

Ramón Urías con los Astros de Houston I AP

En su trayectoria dentro de las Grandes Ligas, Ramón Urías ha disputado 541 encuentros como tercera base, posición en la que obtuvo el Guante de Oro de la Liga Americana en 2022. Sin embargo, el panorama en los Cardinals apunta a que Nolan Gorman sería proyectado como titular en la antesala durante la temporada regular, una estrategia respaldada públicamente por el presidente de operaciones de béisbol, Chaim Bloom.

Ante ese escenario, surge la alternativa de que Urías pueda desempeñarse en la segunda base, rol que ocupó en su etapa con los Diablos Rojos del México antes de firmar su primer contrato en MLB. Además, la organización anunció que JJ Wetherholt, considerado el prospecto número uno del club y uno de los principales del sistema de Grandes Ligas, estaría contemplado para asumir la titularidad en el Opening Day, aunque la competencia interna seguirá abierta conforme avance la pretemporada.

Últimos videos
Lo Último
12:13 VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara
12:09 Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
12:05 ¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
11:48 La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
11:34 Barcelona golea a Levante y se recupera el Liderato de LaLiga
11:28 Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco
11:11 Darío Benedetto se reencuentra con el gol tras 747 días de sequía
11:09 Narcobloqueos y quema de vehículos en Jalisco: activan código rojo tras violencia ligada al CJNG
10:47 Matan a hombre que ingresa a residencia de Trump con una escopeta ¿Cómo se encuentra el presidente y su esposa?
10:43 Al Qadasiya vs Al-Ettifaq: ¿Dónde y cuándo ver a Julián Quiñones?
Tendencia
1
Futbol Fallece aficionado tras un partido en la Liga Premier en Boca del Río
2
Futbol Cruz Azul vence a las Chivas y frena marca perfecta rojiblanca
3
Futbol ¡Corona abollada! Messi e Inter de Miami caen 3-0 ante LAFC
4
Futbol Nicolás Larcamón y Gabriel Milito casi llegaron a los golpes, según reportes
5
Futbol Larcamón manda recado al Vasco Aguirre tras 'desprecio' a Charly Rodríguez en la Seleccción
6
Futbol Liga MX: ¿cuándo y dónde ver Pumas vs Monterrey Jornada 7 del Clausura 2026?
Te recomendamos
VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara
Contra
22/02/2026
VIDEOS: Sicarios bajan a civiles de sus autos para escapar y provocar incendios en Guadalajara
Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
Futbol
22/02/2026
Bloqueos en Jalisco obligan a suspender el Clásico Nacional Femenil
¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
Contra
22/02/2026
¿Quién era El Mencho, el narco más buscado por México y EU?
La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
Empelotados
22/02/2026
La Casa Blanca manda polémico ‘mensaje’ a Canadá tras victoria en los Juegos Olímpicos de Invierno
Jugadores de Barcelona felicitan a Fermín López por su gol ante Levante | AP
Futbol
22/02/2026
Barcelona golea a Levante y se recupera el Liderato de LaLiga
Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco
Contra
22/02/2026
Abaten a Nemesio Oseguera “El Mencho”, líder del CJNG, durante operativo del Ejército en Jalisco