Luto en el deporte mexicano: Muere Jesús Sommers, el “Rey del Hit”

El beisbol mexicano está de luto tras confirmarse la muerte de Jesús Sommers, histórico bateador de la Liga Mexicana de Beisbol, a los 76 años de edad. La noticia fue dada a conocer por el Salón de la Fama del Beisbol Mexicano, institución que reconoció su legado como uno de los más consistentes y productivos en la historia del diamante nacional.

Nacido el 11 de noviembre de 1949 en Guaymas, Sonora, Sommers construyó una carrera de 27 temporadas en el circuito de verano, donde se convirtió en el líder histórico de hits con 3,004 imparables. Su durabilidad quedó reflejada en los 2,098 juegos disputados y los 10,327 turnos oficiales acumulados, otro registro que lo mantiene en la cima de todos los tiempos dentro de la LMB.

Jesús Sommers joven I CAPTURA DE PANTALLA

El legado estadístico del “Rey del Hit”

Los números del sonorense lo colocan en posiciones privilegiadas en múltiples departamentos ofensivos. Finalizó segundo histórico en dobles con 488, quinto en carreras producidas con 1,534 y octavo en anotadas con 1,455. Además, sus 241 cuadrangulares lo ubican entre los principales toleteros en la historia del circuito, consolidando una trayectoria marcada por la constancia y el contacto oportuno.

Sommers conectó al menos 100 hits en 19 campañas distintas y superó el promedio de .300 en nueve temporadas. Sus años más destacados llegaron con los Bravos de León, donde firmó campañas memorables: en 1984 bateó para .327 con 27 jonrones y 101 impulsadas; en 1986 registró .356 de promedio; y en 1987 superó nuevamente la barrera de .350, acompañando su ofensiva con 29 cuadrangulares y 114 remolcadas, la cifra más alta de su carrera.

Summers con los Tomateros I CAPTURA DE PANTALLA

En el plano histórico, su nombre aparece junto al de figuras como Héctor Espino y Nelson Barrera en diversas tablas ofensivas. Sumando su producción en verano e invierno, alcanzó 4,077 imparables en el beisbol profesional mexicano, registro únicamente superado por Espino, lo que dimensiona el impacto de su trayectoria.

¿Cómo fue su paso por la Liga Mexicana del Pacífico?

En la Liga Mexicana del Pacífico también dejó huella durante 25 temporadas. Defendió los colores de Guaymas, Culiacán, Ciudad Obregón, Guasave, Tijuana, Mazatlán, Los Mochis y Mexicali, acumulando 1,073 hits —séptimo lugar histórico— y 175 dobles, cifra que lo coloca cuarto en ese departamento dentro del circuito invernal.

Más allá de las estadísticas, Sommers fue reconocido por su carácter competitivo y su adaptación en la recta final de su carrera, desempeñándose como primera base y bateador designado. Tras retirarse en 1996 con Poza Rica, permaneció vinculado al beisbol como coach, manager, instructor y directivo, manteniéndose activo dentro del entorno deportivo que marcó su vida.

En 2002 recibió el máximo reconocimiento institucional al ser exaltado al Salón de la Fama del Beisbol Mexicano. El apodo de “Rey del Hit” sintetizó su aporte: convirtió el imparable en una constante durante casi tres décadas y dejó una marca que sigue vigente en los libros de récords.

En los últimos meses se habían reportado complicaciones de salud, situación que motivó muestras de apoyo de la comunidad beisbolera. Hoy, el beisbol mexicano despide a Jesús Sommers, referente de regularidad ofensiva y símbolo de una época. Su legado permanece en cada estadística histórica y en las 3,004 veces que la pelota encontró terreno libre con su sello.

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.