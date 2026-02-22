Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Diego Cocca destacó la fortaleza en casa y apunta a mejorar de visitante

Diego Cocca previo al duelo de la Jornada 7 entre Atlas vs Atlético de San Luis I IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 21:50 - 21 febrero 2026
El técnico de Atlas aplaudió el coraje de sus jugadores y aseguró repetir las actuaciones fuera de casa

Tras extender su racha sin derrotas en el Estadio Jalisco, tras vencer al Atlético de San Luis, el técnico del Atlas, Diego Cocca, valoró el crecimiento que ha mostrado su equipo, especialmente como local, aunque dejó claro que el siguiente reto está lejos de Guadalajara: sumar victorias como visitante en la Liga MX.

Agustín Rodríguez tras marcar su primer gol en México I IMAGO7

‘Fuertes en casa

El estratega Rojinegro subrayó la importancia de convertir su estadio en una auténtica fortaleza, algo que considera fundamental dentro del proceso que atraviesa el club. Sin embargo, reconoció que todavía falta dar un paso adelante cuando juegan fuera de casa.

Muy contento porque para nosotros eso es fundamental: hacernos fuertes de local, fuertes en casa. En lo que tenemos que mejorar, y lo que va a costar porque estamos en proceso, es ganar de visitante seguido o, por lo menos, competir para ganar un punto. El equipo cada vez lo hace mejor. Necesitamos pegar un triunfo de visita en este proceso de crecimiento; no siempre es para arriba, expresó.

Sobre el funcionamiento del equipo, Cocca admitió que hubo altibajos durante el partido, pero destacó la capacidad de reacción en la segunda mitad. “Creo que el primer tiempo fue flojo, pero en el segundo tiempo salimos a hacerlo muy bien. La gente está contenta y seguimos juntos por el mismo camino”, añadió.

Mudo Aguirre con Atlas tras marcar el 2-2 ante San Luis I IMAGO7

¿Nuevo ídolo rojinegro?

En cuanto al debut con gol de Agustín Rodríguez, el entrenador resaltó la respuesta colectiva ante la ausencia de un referente ofensivo. 

Diego Cocca con Atlas en el Clausura 2026 I IMAGO7

Suma muchísimo, y no solo él: el Mudo hizo un gran partido e hizo gol. Todos asumimos la responsabilidad. Sabemos que un jugador como Djuka da muchos goles por torneo. Hay que suplirlo y el equipo está dispuesto a hacerlo con tres o cuatro jugadores, explicó.

Finalmente, el técnico reconoció que el equipo aún debe corregir ciertos detalles defensivos, ya que en partidos recientes los rivales han generado peligro con pocas llegadas. 

Con poquito el rival nos genera. En el primer tiempo San Luis tuvo dos y nos hicieron dos goles. Hay que corregir, ajustando y teniendo crítica constructiva, ganando el rebote y la segunda jugada, concluyó.
Agustín Rodríguez tras marcar su primer gol con Atlas I IMAGO7
