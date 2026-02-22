‘Se fue un grande’: Bad Bunny rinde homenaje a Willie Colón tras su fallecimiento

El cantante puertorriqueño Bad Bunny dedicó un emotivo mensaje a Willie Colón durante su más reciente presentación en Brasil, como parte de su gira internacional. El intérprete urbano interrumpió por unos minutos su espectáculo para rendir homenaje al legendario salsero, quien falleció este 21 de febrero a los 75 años, generando una ola de reacciones en el mundo de la música latina.

A Willie Colón y Bad Bunny los unía no solo la nacionalidad puertorriqueña, sino también el impacto cultural que ambos han tenido en distintas generaciones. En pleno concierto del DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, el llamado “Conejo Malo” tomó el micrófono para reconocer la trayectoria del trombonista y compositor, considerado uno de los pilares de la salsa.

Bad Bunny está convertido en el cantante más importante del momento/GrosbyGroup

Hoy se fue una grande leyenda que aportó a este género tan hermoso y tan legendario. Decirle de parte mía y de los sobrinos, deseamos que descanse en paz Willie Colón, mucha fortaleza a su familia, expresó el artista ante miles de asistentes, quienes respondieron con aplausos y muestras de apoyo.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales, donde fanáticos compartieron videos del homenaje. La escena mostró a un Bad Bunny con tono solemne, destacando el legado que dejó el músico salsero y su influencia en la identidad musical del Caribe y América Latina.

Seguidores de Bad Bunny en Brasil I AP

¿Qué dijo Bad Bunny sobre Willie Colón en su concierto en Brasil?

Durante su intervención, Bad Bunny también subrayó la importancia de mantener viva la música tropical. “Mientras sigue existiendo, artistas como estos que están aquí, mantendrán la música y la salsa y todos los ritmos vivos. Así que Brasil, ¿quieren bailar?”, concluyó, invitando al público a celebrar la vida y obra del artista fallecido.

El gesto del intérprete de “Tití me preguntó” se suma a las múltiples muestras de respeto que figuras de la industria han expresado tras confirmarse la muerte de Willie Colón. Diversos músicos y personalidades han destacado su papel como referente de la salsa dura y su contribución a la internacionalización del género.

Bad Bunny durante su concierto en Brasil I AP

Willie Colón, leyenda de la salsa y referente cultural

Willie Colón fue uno de los nombres más influyentes en la historia de la salsa, no solo por su virtuosismo con el trombón, sino por su faceta como productor y compositor. Su obra marcó a generaciones y consolidó un sonido que trascendió fronteras, convirtiéndose en referente obligado dentro de la música latina.

Bad Bunny en Brasil I AP

Por su parte, Bad Bunny continúa su gira mundial mientras se suma a la lista de artistas que han despedido al salsero. El homenaje en Brasil no solo evidenció la admiración entre generaciones, sino que reafirmó la vigencia de la salsa y su legado en la escena contemporánea.

Palabras de Bad Bunny sobre el fallecimiento de Willie Colón. pic.twitter.com/4aXBEuD8xm — Bad Bunny HQ (@BBPRTV) February 22, 2026