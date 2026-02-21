Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Vacunas y Waka Waka: usarán concierto de Shakira en el Zócalo para vacunar contra el sarampión

La estrategia sanitaria va para los jóvenes que acudan al primer cuadro de la CDMX / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 16:48 - 21 febrero 2026
Gobierno capitalino instalará módulos de durante el show gratuito del domingo 1 de marzo

El concierto gratuito de Shakira en el Zócalo capitalino no solo será un evento masivo para cantar Hips Don’t Lie y Waka Waka; también se convertirá en una jornada de salud pública. Con 308 casos confirmados de sarampión, el Gobierno de la Ciudad de México anunció que instalará puestos de vacunación durante el espectáculo del próximo 1 de marzo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, confirmó la estrategia sanitaria y aseguró que habrá módulos distribuidos en distintos puntos del primer cuadro de la capital:

La estrategia sanitaria será para proteger a la población de los contagios de sarampión / FREEPIK

“Sí va a haber puestos de vacunación en el concierto de Shakira (...) a lo largo, todo a lo largo, vamos a invitar a los jóvenes a que se vacunen”.

Operativo en el Zócalo 

La mandataria también explicó que se desplegará un operativo logístico amplio para evitar saturaciones en la plancha del Zócalo y permitir que el público pueda disfrutar del espectáculo en calles aledañas.

“En muchos momentos, la gente ha pedido que Shakira venga al Zócalo a un concierto público, gratuito, como siempre se hacen. Entonces, vamos a poner todo el conjunto de logística necesaria para que la población no sature el Zócalo y tengamos a lo largo y ancho de las calles lo necesario para que puedan disfrutar de este evento”.
Las vacunas estarán dirigidas a la población joven que acuda al concierto / Especial

Vacunas en el concierto de Shakira

Por su parte, la secretaria de Salud Pública, Nadine Gasman Zylbermann, señaló que la intención es que la mayoría de asistentes ya lleguen protegidos contra el virus: “Puede ser un objetivo. Es un incentivo. Pongámonos de meta que estemos ya muchos y muchas vacunadas”.

El concierto fue anunciado el 20 de febrero en un video difundido en la cuenta oficial de X de la jefa de Gobierno, acompañada por Daniel Cocenzo, presidente de Grupo Modelo, empresa que patrocina el espectáculo como parte de la conmemoración de su centenario.

El acceso será completamente gratuito y se colocarán pantallas gigantes: “A lo largo del Zócalo, pasando por la Alameda y llegando hasta el Monumento a la Revolución”.

Los contagios de sarampión han estado en aumento fuera de la Ciudad de México / FREEPIK

Brugada subrayó que el evento: “se hace sin ningún costo para el gobierno” y atribuyó su realización “gracias al apoyo del Grupo Modelo”.

Así, el concierto de Shakira no solo marcará uno de los eventos musicales más grandes del año en la capital, sino también una estrategia poco convencional para reforzar la vacunación en la ciudad.

