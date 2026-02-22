Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Fórmula 1

¿Ni con Checo Pérez a bordo? Jefe de Cadillac sobre la Temporada 2026: "no esperen demasiado"

Checo Pérez en el monoplaza de Cadillac | AP
Emiliano Arias Pacheco 18:05 - 21 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Graeme Lowdon comentó que lo primero para la escudería estadounidense es encontrar estabilidad en la parrilla

Los test de pretemporada de la Fórmula 1 llegaron a su fin, razón por la cual los aficionados del deporte motor ya se muerden las uñas para el inicio de la Temporada 2026. Con los nuevos cambios, el nuevo reglamento y la nueva escudería, Cadillac, quien contará con la presencia de Valtteri Bottas y -por supuesto- el regreso de Sergio 'Checo' Pérez.

Sin embargo, el jefe de la escudería estadounidense, Graeme Lowdon, pidió cautela para los fanáticos, pues la nueva temporada estará cargada de retos para el finlandés y el mexicano. El británico comentó en una entrevista para Sky Sports F1 que las expectativas no serán tan altas, aunque competirán contra los grandes reyes del asfalto.

Lo principal para nosotros es que somos un equipo de carreras; queremos competir. Sabemos lo difícil que será y esperamos ganar nuevos fans para Cadillac. Les hemos dicho a nuestros fans que no esperen demasiado. Sin embargo, iremos a toda máquina e intentaremos progresar hasta la primera vuelta en Melbourne, y luego continuaremos", comentó Lowdon.
Graeme Lowdon, jefe de Cadillac | AP

¿Cuál es el objetivo de Cadillac en la F1 este 2026?

Pese a que Lowdon sabe perfectamente los pros y los contras de su equipo para este 2026, también reconoció que harán todo lo posible para ganarse el respeto de todos en la Categoría Reina. El británico comentó que en un inicio competirán de la mejor manera, para paulatinamente empezar a ganar carreras.

Dicho esto, todo esto no significa nada hasta que corramos, así que lo daremos todo para obtener buenos resultados en la carrera. Hemos tenido un comienzo muy positivo en términos de pruebas, y ahora tendremos que ir a Melbourne y competir contra equipos que tienen una larga e importante historia en este deporte, por el cual tenemos un enorme respeto. Lo hemos dicho desde el principio: tenemos respeto por los otros equipos. Nuestro primer objetivo es ganarnos su respeto, y luego, obviamente, nos gustaría desafiarlos. Todos en el equipo están deseando que llegue ese momento", sentenció.
Checo Pérez manejando el monoplaza de Cadillac | AP

¿Cómo fue la pretemporada de Checo Pérez con Cadillac?

El piloto jalisciense finalizó en la décima posición tras la última práctica de la pretemporada en Bahréin, en lo que fue su última actividad al bordo del monoplaza de Cadillac previo al arranque de la Temporada 2026 en Melbourne, Australia. ‘El Ministro de Defensa’ tuvo una diferencia de siete segundos en comparación a Charles Leclerc, quien fue el líder; el mejor tiempo de Pérez en la sesión fue de 1:40:842.

En cada prueba hemos mejorado bastante. Estamos haciendo muchos kilómetros, que ha sido la parte más importante para nosotros. Sabíamos que iba a ser un comienzo muy duro, pero se trata de qué tan rápido podemos desarrollarnos a partir de aquí", comentó Checo tras la prueba.
Checo Pérez y Valtteri Bottas previo a la pretemporada con Cadillac | X: @Cadillac_F1
Checo Pérez y Valtteri Bottas previo a la pretemporada con Cadillac | X: @Cadillac_F1
Últimos videos
Lo Último
20:32 ¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
20:18 ¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
20:09 Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
20:02 ¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
19:48 Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
19:29 ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
19:28 Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
19:14 Atlas viene de atrás y derrota 3-2 al Atlético de San Luis
19:02 Se registra violencia policial en El Sadar tras Osasuna vs Real Madrid
18:58 ¡Sueñan con el Bebote! Santiago Giménez emociona a la afición mexciana con mensaje
Tendencia
1
Futbol ¿Amigo o enemigo? Carlos Vela comenta su relación con Heung-min Son
2
Futbol Comité Olímpico abre investigación contra Gianni Infantino tras su estrecha relación con Estados Unidos
3
Futbol ¿Y el efecto Maximin? Lens cae en la primera titularidad del ex jugador del América
4
Futbol Polémica en el Jalisco: Atlas y sus dos penaltis ante Atlético de San Luis
5
Futbol ¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
6
Futbol 'La peor samba que he visto': Brasileños se burlan del baile de Raphael Veiga con América
Te recomendamos
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
Futbol
21/02/2026
¿Cuándo y dónde ver el Chivas vs América de la Liga MX Femenil?
¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
Futbol
21/02/2026
¡Sorpresa en el 11 celeste! Cruz Azul presenta a sus iniciales ante Chivas
Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
NFL
21/02/2026
Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
Futbol
21/02/2026
¿Ayudas al Toluca? Marcel Ruiz protagoniza codazo y árbitro se guarda la tarjeta roja
Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
Futbol
21/02/2026
Necaxa entrega reconocimiento al Ejército Mexicano previo al duelo contra Toluca
¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión
Futbol
21/02/2026
¿Se pierde la Liguilla? Famoso silbante de la Liga MX sufre repentina lesión