Andrea Kimi Antonelli, el más rápido en el segundo día en Baréin

El piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, lideró la tabla de tiempos al finalizar el segundo día de la segunda tanda de pruebas oficiales de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin.

Kimi Antonelli, piloto de Mercedes | AP

Al inicio de la última hora de preparación en Sakhir, el italiano marcó una vuelta de 1:32.803. Con ello, superó por 0.058 segundos a Oscar Piastri, quien previamente, antes del atardecer, se había convertido en el primer piloto en bajar de 1:33 por vuelta desde el inicio de los entrenamientos en Baréin la semana pasada.

¿Cómo fue la sesión?

Max Verstappen completó el trío de cabeza con una desventaja de 0.359. El neerlandés rodó todo el día para Red Bull y registró su mejor tiempo al comienzo de la sesión vespertina, cuando la temperatura de la pista era más alta. Detrás de él, en cuarta posición, se situó Lewis Hamilton, quien por la tarde recuperó el tiempo de preparación perdido por la mañana, cuando el británico solo completó cinco vueltas.

Kimi Antonelli durante el Gran Premio de Abu Dabi | AP

Por la tarde, el siete veces campeón inició una simulación de carrera completa, pero en Ferrari consideraron que no tendría tiempo para terminarla, por lo que la interrumpieron. En su lugar, Hamilton realizó una rápida simulación de clasificación al final del día de pruebas, momento en el que registró su mejor tiempo, 0.605 segundos más lento que el de Antonelli.

El campeón del mundo Lando Norris, quien fue el más rápido en la sesión matinal pero no rodó por la tarde, cuando Piastri se subió al McLaren, completó los cinco primeros. Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, George Russell, Esteban Ocon y Liam Lawson también se colaron en el top 10.

Durante las horas de la tarde, hubo una bandera roja real, mostrada poco antes de finalizar la primera hora. La causa fue el monoplaza detenido de Fernando Alonso, quien se vio obligado a apartarse por una avería a la salida de la curva cuatro.

Al parecer, se trató de un fallo en el sistema híbrido, ya que los mecánicos de Aston Martin tuvieron que asistir a los comisarios para retirar el coche de la pista, lo que provocó un retraso algo más prolongado antes de reanudar la sesión. Después de esto, el bicampeón del mundo no volvió a aparecer en pista, lo que sugiere que la avería fue terminal.

Al final del día, Piastri también tuvo una detención, justo al inicio de las pruebas de los sistemas de seguridad de la FIA. El australiano acababa de salir a pista para la simulación de salida desde la parrilla, pero se detuvo antes de la primera curva. Sin embargo, tras un breve retraso, Piastri pudo arrancar, lo que permitió a la FIA realizar sus pruebas con normalidad.

Los pilotos de McLaren, Norris y Piastri, fueron los que más vueltas completaron hoy, con un total de 158 giros en Sakhir. Antonelli y Russell, de Mercedes, hicieron dos vueltas menos, mientras que Verstappen ocupó la tercera posición con 139 vueltas para Red Bull. Ferrari y Aston Martin fueron los únicos dos equipos que no lograron superar la barrera de las 100 vueltas, terminando con 78 y 68 respectivamente, tras diversas dificultades técnicas a lo largo del día.

Últimos test de pretemporada

El segundo y último test de pretemporada de Fórmula 1 para 2026 concluye mañana con las últimas ocho horas de preparación, que se dividirán de nuevo en dos sesiones de 4 horas con una pausa de 60 minutos entre ellas. El día de pruebas comenzará a las 9:00 hora búlgara y se extenderá hasta las 18:00 horas.