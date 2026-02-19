'Tato' Noriega defiende el proyecto de Torrent: "Tenemos equipo para ser campeones"

Durante una entrevista en el programa La Hora de Willie González de RG La Deportiva, el directivo albiazul fue claro y contundente sobre las aspiraciones del equipo.

Tenemos plantel para competir y ser campeones

Monterrey festeja | MEXSPORT

A pesar del optimismo, Noriega se mostró autocrítico y reconoció que los resultados esperados aún no se han materializado durante su administración. "No hemos ganado nada", admitió con honestidad, alineándose con la exigencia de la afición por conseguir un nuevo trofeo para las vitrinas del club. No obstante, subrayó su convicción de que el equipo está en el camino correcto para revertir esta situación próximamente.

El presidente deportivo sostuvo que la plantilla fue conformada con la mira puesta en los dos torneos principales: la Liga MX y la Concacaf Champions Cup. Destacó que tanto la estructura deportiva como la profundidad del equipo permiten aspirar a lo más alto en ambas competiciones. "El equipo hoy tiene una evolución", añadió, validando el proceso liderado por el estratega catalán.

Torrent en partido con Rayados l IMAGO7