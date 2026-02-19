André Jardine apaga la polémica con Henry Martín: “Mientras yo esté aquí, él siempre será capitán”

Tras haber controversia con algunas declaraciones de Henry Martín, el director técnico brasileño no tuvo más que elogios hacia el delantero mexicano. Además de decir que es un líder nato, aseguró que la ‘Bomba’ será su capitán hasta que él se vaya del equipo.

Tras el Clásico Nacional, hubo versiones que había vestidor roto en América tras unas declaraciones delantero Henry Martín. Al ser cuestionado sobre el planteamiento de las Águilas en el duelo ante Chivas, el capitán azulcrema dijo que eso había que cuestionárselo a Jardine. Esta respuesta desató la polémica por un supuesto vestidor roto.

André Jardine con América en el Clausura 2026 | IMAGO 7

Ante esto, Andre Jardine mencionó que no hay ningún problema en el interior del primer equipo. Incluso, elogió la forma directa en la que Henry Martín se expresa en todo momento. De igual manera, aseguró que mientras él esté en el equipo, la ‘Bomba’ será su capitán, pues es un líder que ha sabido manejar el vestidor tanto en las victorias como en las derrotas.

Yo tengo una conexión con Henry muy grande por motivos obvios de conquistar cosas importantes aquí, por el líder que es. No veo problema de hablar públicamente, es de los mejores capitanes que he podido tener por la forma de expresarse, de conducirse, es muy sincero siempre, habla todo de frente. Me siento muy representado como líder de tener a un capitán como él

“El futbol se trata de equipos y él nos ayuda mucho en ese sentido, en tener los egos muy controlados. La clave de este periodo en el que hemos perdido y ganado es tener líderes dentro del vestidor. Mientras yo esté aquí, Henry va a seguir siendo líder porque es un capitán de esencia. Henry sabe que aún no está en su mejor nivel, pero él quiere regresar”, comentó.

Sobre el paso de América en este Clausura 2026, André Jardine sabe que han quedado a deber. Aún así, el estratega brasileño indicó que está cerca de encontrar la mejor versión de ser equipo, pues asegura que los refuerzos son clave para que esto suceda.

“Siento que nos reforzamos bien y la mejor versión de América está por venir. Ya dimos muestras buenas contra Monterrey, dimos un paso atrás contra Chivas. No veo tan anormal perder un partido ante el líder del torneo, acabo siendo parejo en el marcador, fue un Clásico, pero indiscutiblemente Chivas fue mejor y veremos más adelante”, sentenció.

Henry Martín en la CONCACAF Champions Cup I MEXSPORT