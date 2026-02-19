Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Marie Claire exhibe a Wendy Guevara por deberle dinero; en venganza, la influencer le revela sus preferencia sexuales

La amistad se terminó terminó luego de los mensajes que se lanzaron / Especial
Jorge Reyes
Jorge Reyes 13:47 - 19 febrero 2026
El pleito entre exintegrantes de “La Casa de los Famosos” escala a acusaciones de dinero, traiciones y revelaciones personales

El drama está servido y ahora sí explotó en redes. Marie Claire Harp y Wendy Guevara pasaron de amigas y excompañeras de reality a protagonistas de un escándalo que mezcla dinero, acusaciones legales y hasta revelaciones íntimas.

Todo comenzó cuando Marie Claire aseguró en una transmisión en vivo que Wendy Guevara le debe 150 mil pesos, dinero que presuntamente le habría prestado para una cirugía reciente.

"Le escribí y le dije: '¿Qué pasó con mi dinero?' y me dijo 'chin...a tu madre'", relató la conductora sobre la reacción de su “amiga” cuando decidió pedirle que le devolviera el dinero.
Marie Claire dijo, entre lágrimas, que Wendy y Nicolla le sacaron dinero y ahora no le quieren pagar / IG: @marieclaireoficial

La conductora aseguró que grabó la conversación como evidencia en caso de que el conflicto escale a instancias legales. "Ahora tiene un problema legal y me da mucha tristeza", dijo entre lágrimas.

Nicola también fue señalado

Pero Wendy no fue la única mencionada. Marie Claire también involucró a Nicola Porcella, a quien, según su versión, le prestó 70 mil pesos para su preparación rumbo a una pelea.

Wendy afirma que no le debe nada a nadie y que todo es un chisme para desviar la atención / IG: @soywendyguevaraoficial

"Me dijo 'préstame dinero para mi preparación de mi pelea' y le dije 'no Nicola porque tú tienes fama de que no pagas en Perú'... y le presté 70 mil pesos y no me quiere pagar", declaró.

Con esto, tanto Wendy como Nicola quedaron en el ojo del huracán.

Wendy responde… y contraataca

La ganadora de “La Casa de los Famosos” no tardó en reaccionar. Desde Miami, Wendy Guevara negó deber los 150 mil pesos y lanzó fuertes declaraciones contra Marie Claire.

"La gran mentira que dijo la Marie Claire Harp, que yo le debo 150 mil, yo la quiero mucho, pero ya no voy a guardar sus secretos porque no le gustan los hombres, le gustan las mujeres, pero bueno ese es un tema del que no voy a hablar porque tiene miedo de que la corran de los programas donde está si dice que es lesbiana, pero yo ya le dije que no pasa nada", señaló la influencer.
Las dos eran amigas en La Casa de los Famosos y ahora marcan su distanciamiento / Especial

Además, Wendy aseguró que todo se trataría de una estrategia para desviar la atención de unas supuestas fotos comprometedoras.

"Como ya salieron unas fotos de ella que andan queriendo vender en un restaurante, besándose con una mujer... entonces Marie Claire tiene mucho miedo y quiso hacer un chisme conmigo para que se desvíen del tema", mencionó Guevara.
