¿Con Cristiano Ronaldo? Se revela convocatoria de Portugal para enfrentar a México
La Selección de Portugal viajará a México con su equipo de gala. La convocatoria de 26 jugadores que presentará el técnico español Roberto Martínez será prácticamente la misma que disputará el próximo Mundial con Cristiano Ronaldo incluido.
La lista para la Fecha FIFA de marzo, que también incluye un enfrentamiento contra Estados Unidos tres días después en Atlanta, será muy similar a la convocatoria final para la Copa del Mundo 2026, según información de León Lecanda. La convocatoria oficial se dará a conocer después de la primera semana de marzo.
En diciembre, durante el sorteo del Mundial en Washington D.C., Roberto Martínez ya había insinuado la importancia de estos encuentros. Aunque evitó dar nombres, admitió que la mayoría de los jugadores que viajarían al Mundial estarían presentes en esta gira.
Tenemos 40 jugadores que todos pueden llegar a la lista (del Mundial), entonces puedes pensar que los dos partidos de marzo son esenciales para nosotros para reducir el grupo a 26. No son partidos que juguemos por jugar, son partidos esenciales para la preparación
El estratega español también mostró su respeto por el equipo mexicano: “Tengo mucho respeto por el profe (Javier) Aguirre y cómo arma sus equipos, y va a ser un partido que nos va a servir mucho a las dos selecciones”.
La lista de 26 futbolistas solo sufriría cambios en caso de lesiones o decisiones técnicas de último momento. Antes del partido, el equipo portugués tiene previsto realizar una concentración en la Riviera Maya para aclimatarse a condiciones similares a las que podrían encontrar en su campamento base del Mundial, planeado en Miami, Florida.
La delegación portuguesa, compuesta por más de 65 personas, estará encabezada por Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), para esta gira por Norteamérica.
Posible Lista de Portugal para enfrentar a México
PORTEROS
Diogo Costa - FC Porto
José Sá - Wolverhampton
Rui Tiago - Sporting Club Portugal
DEFENSAS
João Cancelo - Barcelona
Renato Veiga - Villarreal
Diogo Dalot - Manchester United
Rúben Dias - Manchester City
Matheus Nunes - Manchester City
António Silva - Benfica
Gonçalo Inácio - Sporting Lisboa
Nélson Semedo - Fenerbahçe
MEDIOCAMPISTAS
Bruno Fernandes - Manchester United
Vítor Machado Ferreira “Vitinha” - PSG
Bernardo Silva - Manchester City
Rúben Neves - Al-Hilal FC
João Neves - PSG
João Palhinha - Tottenham
João Carvalho - Estoril Praia
DELANTEROS
Cristiano Ronaldo - Al-Nassr
João Félix - Al-Nassr
Rafael Leão - Milan
Gonçalo Ramos - PSG
Pedro Neto - Chelsea
Francisco Conceiçao - Juventus
Francisco Trincão - Sporting Lisboa
Carlos Forbs - Club Brujas