Futbol

¿Con Cristiano Ronaldo? Se revela convocatoria de Portugal para enfrentar a México

ROTA CRISTIANO RONALDO AZTECA
Cristiano Ronaldo al Azteca
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 14:56 - 19 febrero 2026
El combinado lusitano, dirigido por Roberto Martínez, se medirá ante la Selección Mexicana el próximo 28 de marzo con un plantel plagado de estrellas, en un duelo que servirá como preparación clave para la Copa del Mundo de 2026.

La Selección de Portugal viajará a México con su equipo de gala. La convocatoria de 26 jugadores que presentará el técnico español Roberto Martínez será prácticamente la misma que disputará el próximo Mundial con Cristiano Ronaldo incluido.

La lista para la Fecha FIFA de marzo, que también incluye un enfrentamiento contra Estados Unidos tres días después en Atlanta, será muy similar a la convocatoria final para la Copa del Mundo 2026, según información de León Lecanda. La convocatoria oficial se dará a conocer después de la primera semana de marzo.

Cristiano Ronaldo con Portugal | AP

En diciembre, durante el sorteo del Mundial en Washington D.C., Roberto Martínez ya había insinuado la importancia de estos encuentros. Aunque evitó dar nombres, admitió que la mayoría de los jugadores que viajarían al Mundial estarían presentes en esta gira.

Tenemos 40 jugadores que todos pueden llegar a la lista (del Mundial), entonces puedes pensar que los dos partidos de marzo son esenciales para nosotros para reducir el grupo a 26. No son partidos que juguemos por jugar, son partidos esenciales para la preparación
Martínez se hará cargo de Portugal en el Mundial de 2026 | MexSport

El estratega español también mostró su respeto por el equipo mexicano: “Tengo mucho respeto por el profe (Javier) Aguirre y cómo arma sus equipos, y va a ser un partido que nos va a servir mucho a las dos selecciones”.

La lista de 26 futbolistas solo sufriría cambios en caso de lesiones o decisiones técnicas de último momento. Antes del partido, el equipo portugués tiene previsto realizar una concentración en la Riviera Maya para aclimatarse a condiciones similares a las que podrían encontrar en su campamento base del Mundial, planeado en Miami, Florida.

La delegación portuguesa, compuesta por más de 65 personas, estará encabezada por Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), para esta gira por Norteamérica.

Posible Lista de Portugal para enfrentar a México

PORTEROS

Diogo Costa - FC Porto

José Sá - Wolverhampton

Rui Tiago - Sporting Club Portugal

DEFENSAS

João Cancelo - Barcelona

Renato Veiga - Villarreal

Diogo Dalot - Manchester United

Rúben Dias - Manchester City

Matheus Nunes - Manchester City

António Silva - Benfica

Gonçalo Inácio - Sporting Lisboa

Nélson Semedo - Fenerbahçe

MEDIOCAMPISTAS

Bruno Fernandes - Manchester United

Vítor Machado Ferreira “Vitinha” - PSG

Bernardo Silva - Manchester City

Rúben Neves - Al-Hilal FC

João Neves - PSG

João Palhinha - Tottenham

João Carvalho - Estoril Praia

DELANTEROS

Cristiano Ronaldo - Al-Nassr

João Félix - Al-Nassr

Rafael Leão - Milan

Gonçalo Ramos - PSG

Pedro Neto - Chelsea

Francisco Conceiçao - Juventus

Francisco Trincão - Sporting Lisboa

Carlos Forbs - Club Brujas

