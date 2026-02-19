Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¡Ha vuelto! Kevin Mier apunta a estar de regreso con Cruz Azul Sub 21

Kevin Mier, arquero de Cruz Azul | IMAGO7
Iliany Aparicio
Iliany Aparicio 15:16 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
Nicolás Larcamón, entrenador del equipo celeste, confirmó que la recuperación del guardameta avanza de gran manera

Kevin Mier, de Cruz Azul, volverá a la actividad luego de superar la fractura de tibia en la pierna derecha que sufrió en la Jornada 17 del Apertura 2025, tras un fuerte impacto con Adalberto Carrasquilla en el duelo ante Universidad Nacional.

El técnico celeste, Nicolás Larcamón, confirmó que la recuperación del guardameta colombiano marcha mejor de lo esperado e incluso dejó abierta la puerta para su regreso este mismo fin de semana con la categoría Sub 21.

Portero de Cruz Azul, Kevin Mier | IMAGO7

¿Qué dijo Nicolás Larcamón sobre Kevin Mier?

“Lo de Kevin viene muy bien. La recuperación es positiva, hasta el punto en que se valora la posibilidad de que este fin de semana vuelva a la actividad con la Sub 21”, explicó el estratega.

La vuelta del arquero no solo representa una buena noticia en lo físico, sino que reaviva la competencia interna en el plantel cementero. Larcamón destacó el nivel que ha mostrado Andrés Gudiño bajo los tres palos durante la ausencia del colombiano.

Andrés Gudiño l IMAGO7

¿Qué dijo sobre Andrés Gudiño?

“Andrés está teniendo un nivel muy bueno. Con la recuperación del Flaco vamos a tener a dos grandes arqueros en excelentes condiciones de competir por el puesto, por mucha seguridad por lo que viene haciendo la figura de Andrés”, señaló.

Para el cuerpo técnico, el regreso de Mier fortalece al equipo de cara a la segunda mitad del semestre. La intención es que ambos porteros eleven el nivel de la competencia interna.

Kevin Mier fue mandado a la banca | IMAGO7

“Es una muy buena noticia que Kevin esté recuperado. Al mismo tiempo que se sume a la competencia interna, para encarar la segunda mitad del semestre, para que cualquiera pueda competir por el puesto”, concluyó Larcamón.

Así, Cruz Azul recupera a su arquero titular y suma una alternativa de peso en una posición clave, justo cuando el torneo entra en su etapa decisiva.

Últimos videos
Lo Último
16:01 ¡Se escucha la samba en Coapa! Raphael Veiga será titular ante Puebla
15:57 ¡Escándalo en Marruecos! Cacería de perros acecha el Mundial 2023
15:47 VIDEO: Adiós Therians… ahora pasean perros invisibles: así es el “Hobby Dogging”
15:46 6-7: qué significa el término viral que desconcierta a padres y maestros entre la Generación Z y Alpha
15:37 ¿El nuevo Maguito? Vinicius Lima habla sobre ser el reemplazo de Álvaro Fidalgo en América
15:16 ¡Ha vuelto! Kevin Mier apunta a estar de regreso con Cruz Azul Sub 21
15:02 ¿Qué cambiará en la venta de boletos? Ticketmaster responde a nuevas reglas de Profeco
14:58 ‘Son partidos para ir al límite’: Nicolás Larcamón recalcó la importancia del duelo ante Chivas
14:56 ¿Con Cristiano Ronaldo? Se revela convocatoria de Portugal para enfrentar a México
14:44 Mitos y realidades de los Therians: conoce más a fondo a estos personajes
Tendencia
1
Contra ¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
2
Futbol Sergio Ramos contesta críticas de Tato Noriega: "Que deje de vender humo"
3
Empelotados ¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
4
Futbol ¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
5
Futbol ¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Te recomendamos
¡Se escucha la samba en Coapa! Raphael Veiga será titular ante Puebla
Futbol
19/02/2026
¡Se escucha la samba en Coapa! Raphael Veiga será titular ante Puebla
¡Escándalo en Marruecos! Cacería de perros acecha el Mundial 2023
Futbol
19/02/2026
¡Escándalo en Marruecos! Cacería de perros acecha el Mundial 2023
VIDEO: Adiós Therians… ahora pasean perros invisibles: así es el “Hobby Dogging”
Contra
19/02/2026
VIDEO: Adiós Therians… ahora pasean perros invisibles: así es el “Hobby Dogging”
6-7: qué significa el término viral que desconcierta a padres y maestros entre la Generación Z y Alpha
Contra
19/02/2026
6-7: qué significa el término viral que desconcierta a padres y maestros entre la Generación Z y Alpha
¿El nuevo Maguito? Vinicius Lima habla sobre ser el reemplazo de Álvaro Fidalgo en América
Futbol
19/02/2026
¿El nuevo Maguito? Vinicius Lima habla sobre ser el reemplazo de Álvaro Fidalgo en América
¡Ha vuelto! Kevin Mier apunta a estar de regreso con Cruz Azul Sub 21
Futbol
19/02/2026
¡Ha vuelto! Kevin Mier apunta a estar de regreso con Cruz Azul Sub 21