¡Ha vuelto! Kevin Mier apunta a estar de regreso con Cruz Azul Sub 21

Kevin Mier, de Cruz Azul, volverá a la actividad luego de superar la fractura de tibia en la pierna derecha que sufrió en la Jornada 17 del Apertura 2025, tras un fuerte impacto con Adalberto Carrasquilla en el duelo ante Universidad Nacional.

El técnico celeste, Nicolás Larcamón, confirmó que la recuperación del guardameta colombiano marcha mejor de lo esperado e incluso dejó abierta la puerta para su regreso este mismo fin de semana con la categoría Sub 21.

Portero de Cruz Azul, Kevin Mier | IMAGO7

¿Qué dijo Nicolás Larcamón sobre Kevin Mier?

“Lo de Kevin viene muy bien. La recuperación es positiva, hasta el punto en que se valora la posibilidad de que este fin de semana vuelva a la actividad con la Sub 21”, explicó el estratega.

La vuelta del arquero no solo representa una buena noticia en lo físico, sino que reaviva la competencia interna en el plantel cementero. Larcamón destacó el nivel que ha mostrado Andrés Gudiño bajo los tres palos durante la ausencia del colombiano.

Andrés Gudiño l IMAGO7

¿Qué dijo sobre Andrés Gudiño?

“Andrés está teniendo un nivel muy bueno. Con la recuperación del Flaco vamos a tener a dos grandes arqueros en excelentes condiciones de competir por el puesto, por mucha seguridad por lo que viene haciendo la figura de Andrés”, señaló.

Para el cuerpo técnico, el regreso de Mier fortalece al equipo de cara a la segunda mitad del semestre. La intención es que ambos porteros eleven el nivel de la competencia interna.

Kevin Mier fue mandado a la banca | IMAGO7

“Es una muy buena noticia que Kevin esté recuperado. Al mismo tiempo que se sume a la competencia interna, para encarar la segunda mitad del semestre, para que cualquiera pueda competir por el puesto”, concluyó Larcamón.