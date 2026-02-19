Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Ramón Morales defiende la grandeza de Chivas y lo pone por encima del América

Ramón Morales en Chivas | MEXSPORT
David Torrijos Alcántara 16:29 - 19 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La leyenda del Guadalajara aseguró que la grandeza no solo se mide por títulos y afirmó que el Rebaño Sagrado es de los equipos con mayor impacto en el futbol mexicano

Una de las leyendas más recientes del Club Deportivo Guadalajara, Ramón Morales se mantiene en la idea de que Chivas es el equipo más grande de México, pues son varios elementos los que se toman en cuenta para definir la magnitud de una institución. 

Ramón Morales en Chivas | MEXSPORT

En entrevista para RÉCORD, Morales reveló lo que es para él lo que define a un equipo grande, aquellos elementos con los que tiene que contar un club para ser denominado de esa manera. El exjugador mexicano señaló que es un tema subjetivo. 

Para ‘Ramoncito’ Morales, hay tres clubes grandes en el futbol mexicano: Chivas, América y Cruz Azul, no únicamente medido con el éxito deportivo, sino que también por el impacto que generan en la sociedad, ya sea en los buenos momentos o malos. 

Ramoncito Morales como jugador de Guadalajara | MEXSPORT

“Si hablamos de grandeza por títulos, América tiene más, es un equipo grande. Pero Guadalajara también tiene títulos y también es un equipo grande. Si ser grande se define por quién tenga más relevancia y más impacto, entonces Guadalajara es un equipo mucho más grande que América”, aseguró Ramón Morales. 

“Eso es subjetivo dependiendo de cómo lo vean. Yo creo que los dos son equipos grandes, junto con Cruz Azul, porque tienen un impacto general en todos los sentidos, desde prensa hasta aficionados; todo el mundo está al pendiente de ellos. Son muchas situaciones que, para mi punto de vista, conforman a un equipo grande”, agregó Morales en entrevista para RÉCORD. 
Ramón Morales como entrenador | MEXSPORT

Ramón Morales aconseja a Hormiga González

Pasaron muchos años para que Chivas volviera a tener un delantero eficiente como Armando González, quien ha brillado bajo el mando de Gabriel Milito. Después de convertirse Campeón de Goleo en el Apertura 2025, ‘Hormiga’ continúa en un alto nivel durante el Clausura 2026. Ramón Morales ve en él que ya es una realidad, pero que todavía puede mejorar.  “Armando va bien. Es un joven que tiene futuro, mucho futuro. Es una realidad ya, pero él, como cualquier ser humano, tiene que ir creciendo, sin importar la profesión que tenga. Él tiene que seguir haciendo el trabajo que viene haciendo, cada vez mejor. Si tuviste cuatro oportunidades de gol y metiste una y fallaste tres, bueno, la próxima meter dos y fallar dos. Y eso es parte del crecimiento del ser humano, y eso es crecer en tu profesión. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer, va bien”, dijo ‘Ramoncito’. 

Ramón Morales, en el barco de Chivas de Gabriel Milito

Para la leyenda Rojiblanca, la actualidad del Rebaño ilusiona, pues más allá de los resultados, el equipo se ha mostrado superior a los seis rivales que hasta ahora ha vencido, y la clave para ello es la idea que Gabriel Milito les ha transmitido como director técnico. 

“Sensaciones de tranquilidad, de que van bien. Me gusta estar muy ecuánime. Creo que es algo que Chivas lo viene haciendo bien. Me gusta mucho que la idea de juego ha sido plasmada casi en cada partido de las seis jornadas que lleva, y eso es muy bueno. No es de que tuvo altibajos o que jugó feo y ganó. Lo jugó muy bien y perdió, viceversa, porque es parte del futbol. Yo creo que Guadalajara tiene una idea muy clara hasta ahorita. Milito ha sabido llevarlos. Ese es el éxito ahorita hasta este momento del Guadalajara”, mencionó Morales.
Jugadores de Chivas festejan con su gente el reciente triunfo en el Clásico Nacional l IMAGO7
Jugadores de Chivas festejan con su gente el reciente triunfo en el Clásico Nacional l IMAGO7
Últimos videos
Lo Último
18:03 Lotería Nacional y SHCP firman convenio con la UIF para reforzar prevención de lavado de dinero
17:50 Bears se comprometen a construir un nuevo estadio en el norte de Indiana
17:43 Mujeres con bigote, la nueva tendencia en redes sociales
17:40 Expríncipe Andrés es liberado tras salir de la comisaría por caso Epstein
17:24 “Atlante ya merecía subir”: Toño de Valdés responde a quienes dicen que compraron su lugar
17:23 "El Renacer de Luna": Roy Rojas revela elenco y fecha de estreno de su nueva telenovela
17:15 ¿Qué es la Ley Therian? Joven que se cree caballo presentó iniciativa para evitar bullying
17:13 Armando 'Hormiga' González es seguido por el Feyenoord de los Países Bajos
16:57 Pumas y Monterrey enfrentarán a dos de las mejores ofensivas del Clausura 2026 de la Liga MX
16:55 ¿Hormiga González a Europa? Club ruso ofreció una millonada por él
Tendencia
1
Contra ¿Quién es el expríncipe Andrés? El hijo de Isabel II que vuelve al escándalo por el caso Jeffrey Epstein
2
Futbol Sergio Ramos contesta críticas de Tato Noriega: "Que deje de vender humo"
3
Empelotados ¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial
4
Futbol ¡Agotados! La gente abarrotará el Cuauhtémoc para el Cruz Azul vs Chivas
5
Futbol ¡Increíble! América tiene la peor ofensiva de su historia
Te recomendamos
Lotería Nacional y SHCP firman convenio con la UIF para reforzar prevención de lavado de dinero
Contra
19/02/2026
Lotería Nacional y SHCP firman convenio con la UIF para reforzar prevención de lavado de dinero
Los Chicago Bears apuntan a dejar el Soldier Field atrás | AP
NFL
19/02/2026
Bears se comprometen a construir un nuevo estadio en el norte de Indiana
Mujeres con bigote, la nueva tendencia en redes sociales
Contra
19/02/2026
Mujeres con bigote, la nueva tendencia en redes sociales
Expríncipe Andrés es liberado tras salir de la comisaría por caso Epstein
Contra
19/02/2026
Expríncipe Andrés es liberado tras salir de la comisaría por caso Epstein
“Atlante ya merecía subir”: Toño de Valdés responde a quienes dicen que compraron su lugar
Empelotados
19/02/2026
“Atlante ya merecía subir”: Toño de Valdés responde a quienes dicen que compraron su lugar
"El Renacer de Luna": Roy Rojas revela elenco y fecha de estreno de su nueva telenovela
Contra
19/02/2026
"El Renacer de Luna": Roy Rojas revela elenco y fecha de estreno de su nueva telenovela