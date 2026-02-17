Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina

Gabriel Milito, entrenador de Chivas, previo al partido ante Mazatlán | IMAGO7
Rafael Trujillo 15:23 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El conjunto rojiblanco se aseguró de blindar a su entrenador tras el buen inicio

Gabriel Milito le cayó como anillo al dedo a Guadalajara y desde su llegada el equipo rojiblanco ha vuelto a ser protagonista en la Liga MX. Ahora, tras un inicio de seis triunfos en seis partidos disputados, el estratega argentino empieza a llamar la atención de vuelta en el futbol de su país.

Desde su llegada al Rebaño Sagrado, el estratega sudamericano suma 28 partidos en los cuales ha logrado conseguir 17 triunfos, tres empates y tan sólo ocho derrotas. Ahora, buscan conducir al equipo tapatío a su primer campeonato en nueve años.

Milito es el entrenador con mejor efectividad en los últimos años | MEXSPORT

Llamó la atención en Argentina

De acuerdo con reportes, el buen paso de Milito con el Rebaño Sagrado, Independiente de Avellaneda quería repatriar al estratega y regresarlo al equipo argentino por primera vez desde 2016 cuando sólo logró dirigir 19 partidos. Con el equipo argentino Milito sumó ocho triunfos, cinco empates y seis derrotas.

En caso de dejar a Chivas y firmar con Independiente, el DT regresaría al futbol argentino por primera vez en tres años. La última vez que dirigió en su país natal fue con Argentino Jrs, club con el que estuvo durante dos años y un total de 135 partidos.

Gabriel Milito en el Estadio Akron I IMAGO7

Chivas amarra a su DT

Con los rumores del interés del equipo argentino, Chivas decidió amarrar a su estratega. De acuerdo con información del columnista de RÉCORD, Francotirador, hubo una reunión en Verde Valle entre Amaury Vergara, la directiva del equipo y el entrenador sudamericano.

En la reunión también estuvieron Alejandro Manzo y Javier Mier, los directivos en los que Vergara delegó la conducción de la institución rojiblanca, así como el cuerpo técnico de Milito. Ahí se tocó el tema y el entrenador argentino aseguró que no se marchará hasta cumplir su contrato o que la directiva decida prescindir de sus servicios.

Con esta reunión el equipo buscar blindarse de un caso similar como el de Fernando Gago hace un par de temporadas, o el de Martín Anselmi con Cruz Azul.

Milito tuvo una reunión con la directiva de Chivas | IMAGO7

Chivas busca invicto histórico

Con su arranque de seis triunfos consecutivos, Chivas firmó el segundo mejor arranque en la historia de torneos cortos de la Liga MX, sólo por detrás el propio Rebaño del 2010 cuando lograron empezar con un ocho victorias consecutivas.

Si el equipo de Milito quiere superar aquel arranque, deberá vencer a Cruz Azul, Toluca y Atlas en sus siguientes tres partidos, siendo este uno de los momentos más complicados que tuvo o tendrá el equipo en la temporada.

Últimos videos
Lo Último
15:55 Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
15:52 LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
15:51 CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
15:47 Nicolás Ibáñez reconoce la exigencia de Cruz Azul: “Es uno de los clubes más grandes de México”
15:41 Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
15:32 Vinicius Jr. revela sus cuatro favoritos a ganar la Copa del Mundo y descarta a Brasil
15:23 Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina
15:20 Pachuca se despide de Jhonder Cádiz
14:57 Galatasaray sorprende a la Juventus y se enfila a Octavos de Champions
14:48 ¡No le pierden! Cruz Azul sube el precio de los boletos para el partido contra Chivas en el Clausura 2026
Tendencia
1
Futbol Santos Laguna despide a Francisco Rodríguez como su DT
2
Futbol "Somos valientes detrás de una máscara": Katia Itzel García habla sobre amenzas que ha recibido en redes sociales
3
Futbol ¡Uno más! Exjugador mexicano se opone a naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo quieren ir a un Mundial”
4
Contra Incendio en Nezahualcóyotl provoca humo en CDMX y agrava contingencia ambiental
5
Futbol Filtran posible jersey conmemorativo del Real Madrid por sus 125 años
6
Contra Precio del dólar hoy martes 17 de febrero: así abrió el tipo de cambio y así se vende en bancos
Te recomendamos
Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
Futbol
17/02/2026
Doué impulsa remontada del PSG sobre el Mónaco en el principado
LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
Futbol Nacional
17/02/2026
LA PROMESA DE MILITO A LAS CHIVAS
CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
Futbol Internacional
17/02/2026
CAMPILLO SERÍA LA NOVEDAD DE LA CONVOCATORIA DEL TRI
Nicolás Ibáñez fue presentado oficialmente como refuerzo de Cruz Azul | GINA SÁNCHEZ
Futbol
17/02/2026
Nicolás Ibáñez reconoce la exigencia de Cruz Azul: “Es uno de los clubes más grandes de México”
Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
Contra
17/02/2026
Ayuno intermitente no ayuda a bajar de peso como creías, revela estudio científico
Vinicius Jr en partido con la Selección de Brasil | MEXSPORT
Futbol Internacional
17/02/2026
Vinicius Jr. revela sus cuatro favoritos a ganar la Copa del Mundo y descarta a Brasil