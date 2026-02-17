Gabriel Milito no deja a Chivas pese a interés de Independiente de Argentina

Gabriel Milito le cayó como anillo al dedo a Guadalajara y desde su llegada el equipo rojiblanco ha vuelto a ser protagonista en la Liga MX. Ahora, tras un inicio de seis triunfos en seis partidos disputados, el estratega argentino empieza a llamar la atención de vuelta en el futbol de su país.

Desde su llegada al Rebaño Sagrado, el estratega sudamericano suma 28 partidos en los cuales ha logrado conseguir 17 triunfos, tres empates y tan sólo ocho derrotas. Ahora, buscan conducir al equipo tapatío a su primer campeonato en nueve años.

Milito es el entrenador con mejor efectividad en los últimos años | MEXSPORT

Llamó la atención en Argentina

De acuerdo con reportes, el buen paso de Milito con el Rebaño Sagrado, Independiente de Avellaneda quería repatriar al estratega y regresarlo al equipo argentino por primera vez desde 2016 cuando sólo logró dirigir 19 partidos. Con el equipo argentino Milito sumó ocho triunfos, cinco empates y seis derrotas.

En caso de dejar a Chivas y firmar con Independiente, el DT regresaría al futbol argentino por primera vez en tres años. La última vez que dirigió en su país natal fue con Argentino Jrs, club con el que estuvo durante dos años y un total de 135 partidos.

Gabriel Milito en el Estadio Akron I IMAGO7

Chivas amarra a su DT

Con los rumores del interés del equipo argentino, Chivas decidió amarrar a su estratega. De acuerdo con información del columnista de RÉCORD, Francotirador, hubo una reunión en Verde Valle entre Amaury Vergara, la directiva del equipo y el entrenador sudamericano.

En la reunión también estuvieron Alejandro Manzo y Javier Mier, los directivos en los que Vergara delegó la conducción de la institución rojiblanca, así como el cuerpo técnico de Milito. Ahí se tocó el tema y el entrenador argentino aseguró que no se marchará hasta cumplir su contrato o que la directiva decida prescindir de sus servicios.

Con esta reunión el equipo buscar blindarse de un caso similar como el de Fernando Gago hace un par de temporadas, o el de Martín Anselmi con Cruz Azul.

Milito tuvo una reunión con la directiva de Chivas | IMAGO7

Chivas busca invicto histórico

Con su arranque de seis triunfos consecutivos, Chivas firmó el segundo mejor arranque en la historia de torneos cortos de la Liga MX, sólo por detrás el propio Rebaño del 2010 cuando lograron empezar con un ocho victorias consecutivas.