Futbol

"Somos valientes detrás de una máscara": Katia Itzel García habla sobre amenzas que ha recibido en redes sociales

Katia Itzel durante el partido entre Tigres y León en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Ana Patricia Spíndola Andrade
Ana Patricia Spíndola Andrade 07:47 - 17 febrero 2026
La silbante ha ganado notoriedad por sus participaciones en torneos internacionales, tanto varoniles como femeniles

En los más recientes torneos, una de las silbantes que ha trascendido es Katia Itzel García. Tanto en Liga MX como a nivel de selecciones nacionales, la árbitra dio el salto del futbol femenil al varonil y poco a poco se ha hecho de un renombre, además de que junto con sus compañeras Sandra Ramírez y Karen Díaz ha hecho historia al debutar en torneos de varones. 

Sin embargo, y a pesar de su trayectoria, Katia Itzel todavía tiene que enfrentarse día a día con ataques en redes sociales, ya sea por comentarios machistas o por amenazas como las que reciben algunos de sus compañeros silbantes. Al respecto, consideró que esto ocurre porque no hay una mejor regulación en las plataformas y ello permite que las personas tomen valor para insultar e intimidar.

¿Qué dijo Katia Itzel sobre las amenazas que recibe en redes sociales?

En entrevista con TUDN, la silbante reconoció que no es la única que se ha visto expuesta a constantes ataques en redes sociales y señaló que la gente toma valor cuando se esconde detrás de una pantalla. "Parte de ello es porque la regulación que hay en ellos no es la correcta". 

Katia Itzel García saluda a 'Pollo' Briseño en el partido de Toluca en Cuartos de Final del Apertura 2025 | IMAGO 7
"Cualquiera puede opinar detrás del anonimato y todos somos valientes detrás de una máscara, pero con nuestra persona, con nuestra cara real no todos se atreverían a hacer lo que hacen dentro de las redes sociales", y recordó que también jugadoras de la Liga MX Femenil han denunciado los ataques que reciben a través de internet.

Katia Itzel llama a cambiar la dinámica

En ese contexto, García Mendoza consideró que como jugadores, jugadoras, árbitros y árbitras, no pueden guardar silencio ante esta situación y deben alzar la voz para que esta dinámica no quede en el secretismo. "Todos nosotros, que somos actores en este caso dentro del fútbol, tenemos un elemento de responsabilidad en ello".

Jugadores de FC Juárez reclaman a Katia Itzel García | IMAGO 7
"Yo lo asumo así y por eso he hecho públicas estas amenazas, porque creo que no es algo que debe quedarse en lo obscuro, sino que debe de hacerse visible y sólo así podemos dar un paso hacia adelante, evolucionar y acallar esta violencia que no sólo está presente en redes sociales, sino nuestro en nuestro día a día y es la única forma de poder llegar a ser una mejor sociedad y en este caso, poder tener un entorno del fútbol más sano", añadió.

Por último, compartió que ha recibido el respaldo de diferentes instituciones, como a Federación Mexicana de Futbol, la FIFA, la Concacaf e incluso ONU Mujeres. "El respaldo que he recibido (...) ha sido suficiente para yo sentirme segura de esas amenazas que llegan a mis redes sociales y también he recibido apoyo de organismos nacionales", finalizó.

Katia Itzel García al frente de la tripleta arbitral del partido entre Tigres y Santos en la Jornada 5 del Clausura 2026 | IMAGO 7
