Especiales

México se prepara para hacer historia: el “Extra de México” será mundial en 2026

México se prepara para hacer historia como el primer país en albergar tres Copas del Mundo, y Corona presenta su campaña rumbo a la FIFA World Cup 2026. “El Extra de México es Mundial” celebra la pasión, la hospitalidad y el ingenio que harán de nuestro país una sede única e irrepetible.
REDACCIÓN RÉCORD
REDACCIÓN RÉCORD 09:00 - 17 febrero 2026
México no será una sede más en 2026. Será la primera nación en la historia en albergar tres Copas del Mundo. Antes lo hizo en 1970. Después en 1986. Y ahora volverá a abrirle las puertas al planeta entero.

En el Estadio Azteca se coronó Pelé y nació una de las mejores Selecciones de todos los tiempos. Ahí mismo, Diego Armando Maradona escribió una de las páginas más polémicas y geniales del futbol con la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”. México no solo organizó Mundiales: fue escenario de momentos que cambiaron la historia del juego.

Ahora, rumbo a 2026, el país se prepara para volver a recibir al mundo. Y bajo ese contexto histórico, Corona presentó su nueva campaña:

El Extra de México es Mundial”, un mensaje que busca convertir ese legado en un grito de guerra contemporáneo.

Corona presentó su nueva campaña para el Mundial | CORONA

De Pelé y Maradona… al Mundial de nuestra generación

México 70 fue color, innovación y futbol espectáculo. México 86 fue resiliencia, pasión y estadios llenos pese a la adversidad. Hoy, casi cuatro décadas después, el país vuelve a colocarse en el centro del mapa futbolístico global.

Y la pregunta que plantea la campaña de Corona conecta con ese orgullo: “¿Cuál es el único país que será tres veces sede de un Mundial?, ¿Dónde todo el mundo se siente como en casa?, ¿En qué país la corona es de todos?”. La respuesta es la misma que hace vibrar al Estadio desde hace generaciones: México.

¿Qué es el “Extra de México”?

No es solo futbol.

  • Es la capacidad de hacer que el estadio tiemble.

  • Es la creatividad para convertir una tribuna en una ola interminable.

  • Es la hospitalidad que hace que un extranjero se sienta local.

  • Es la fiesta que comienza horas antes del silbatazo y termina mucho después.

  • El Extra es actitud.

Es esa energía que distingue a los aficionados mexicanos: los que no dejan de cantar, los que llenan cualquier estadio del mundo, los que siempre quieren más.

Y bajo esa premisa, la campaña busca impulsar un mensaje claro rumbo a 2026: México no solo será sede, será protagonista.

El extra de México no es sólo el futbol | CORONA

Un Mundial en tres países… pero con sello mexicano

La Copa del Mundo de 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, la experiencia en territorio mexicano promete volver a ser irrepetible.

Como ocurrió en 1970 y 1986, cuando el país dejó momentos que todavía se repiten en cualquier conversación futbolera, ahora el reto es estar a la altura de esa historia.

Porque México no solo organiza Mundiales: los convierte en memoria colectiva

¿Dónde la Corona es de todos? | CORONA

El llamado: que el Extra vuelva a ser historia

Corona invita a sumarse a la conversación con los hashtags: #ELEXTRADEMÉXICOESMUNDIAL y #CORONAFIFAWC26

Con un tono inspirador, la campaña plantea que el Extra es esa actitud que impulsa a ir más allá. La misma que convirtió a México en sede histórica y que ahora busca volver a colocar al país en el centro del futbol mundial.

En 1970 fue Pelé.
En 1986 fue Maradona.
En 2026, será el turno de una nueva generación.

Y México quiere volver a demostrar que su Extra… también es Mundial.

