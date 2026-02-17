Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Opinión

¿Quién dijo frío en el Nido?

Columna Franco Henry y Jardine | RÉCORD
Columna Franco Henry y Jardine | RÉCORD
El Francotirador
El Francotirador 09:27 - 17 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado

Cuánto ruido se hizo entre la prensa y redes sociales por las declaraciones de Henry Martín sobre el “pregúntenle a Jardine”, pero te tengo que contar, mi Francolieber, que en realidad a la interna sólo causó risa el tema.

En el retorno a entrenamientos en Coapa tras caer en el Clásico, seguía el dolor de la derrota ante Chivas, caló sabroso, y se reunió el grupo para apretar tuercas y darle la vuelta al asunto.

Incluso me dijeron que hablaron Henry y el técnico brasileño, para aclarar que no hay problema entre ellos: Martín sigue como el delantero titular y entre los dos, que son líderes del grupo, van a empujar juntos para revertir la situación del Ave de las Tempestades. ¿Mi pronóstico? Esta derrota quedará en las estadísticas, será anecdótica, porque América calificará de nuevo y agárrense en Liguilla. De mí te acuerdas.

MILITO NO HARÁ UN ‘ANSELMI’

Se puso a temblar más de uno de mis Chivahermanos cuando se enteraron que en Argentina querían repatriar a Gabriel Milito con Independiente, pero te cuento que también hubo reunión en Verde Valle con el patrón, con Amaury Vergara, que fue a visitar a sus muchachos para felicitarlos por el tremendo paso.

Estuvieron Alejandro Manzo y Javier Mier, los directivos en los que Vergara delegó la conducción de la institución rojiblanca, así como el cuerpo técnico de Milito. Ahí se tocó el tema y el entrenador argentino aseguró que no se marchará hasta cumplir su contrato o que la directiva decida prescindir de sus servicios. Así de claro.

Incluso cuando llegó a México, el entrenador mandó un raspón a técnicos que terminaron sus compromisos sin decir ‘agua va’, como Gago y Anselmi, con quien comparte historia y no agradable, que será motivo de otra columna.

¿CR7 PELIGRA EN EL ESTADIO AZTECA?

Otros que empezaron a temblar también fueron varios aficionados que ya tienen boleto para ver a la Portugal de Cristiano Ronaldo ante México en el Azteca (porque compraron entradas para ver a CR7 y no al Tri, ¿estamos de acuerdo?), pues se regaron los rumores de cambio de sede.

Siguen con consecuencias las palabras de Azcárraga, de no entregar completo aún la remodelación del Coloso de Santa Úrsula, incluso el rumor vino desde Europa, peeeeeero ya me tranquilizaron a mí también: ya está firmado el contrato y no hay aviso de que la selección lusa tenga preocupación sobre el estadio. Así que todos con calma, que en marzo veremos a Cris en el Azteca. Aunque no esté completo.

¿EL CABECITA ES OPCIÓN PARA LIGA MX?

Pues el uruguayo no se arregló con Peñarol, como quería su agente, el barrista Edgardo Lasalvia, que deseaba que volviera al club de sus amores, eso sí, cobrando puro ‘aguante’. ¿Y ahora? Es agente libre y en Liga MX aún se aceptan un par por equipo. El problema es la fecha en la que quedó desvinculado Jonathan del Timbers.

El club de la MLS avisó que lo cortó el 10 de febrero, y la fecha límite para que fueran agentes libres y que se puedan contratar en Liga MX hasta el 6 de marzo, era al menos un día antes del cierre de registros, que fue el 9 de febrero, para evitar arreglos truculentos. Así que propiamente, el Cabeza no podría llegar a nuestro futbol, pero para como se pueden doblar a la interna esas fechas, no me sorprendería.

Lo Último
11:30 VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
11:26 ¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
11:17 "Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
11:12 Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
11:03 Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
10:49 El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
10:44 VIDEO: Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron rescatados por Ejército tras ataque armado en Zacatecas
10:41 Simulacro 2026: ¿Cómo activar la alerta sísmica en tu televisión?
10:41 Miércoles de ceniza 2026: ¿Cuál es su significado y por qué es una tradición católica?
10:30 Christian Pulisic aparece en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026
Tendencia
1
Futbol Santos Laguna despide a Francisco Rodríguez como su DT
2
Futbol "Somos valientes detrás de una máscara": Katia Itzel García habla sobre amenzas que ha recibido en redes sociales
3
Futbol ¡Uno más! Exjugador mexicano se opone a naturalizados en la Selección Mexicana: “Solo quieren ir a un Mundial”
4
Contra Incendio en Nezahualcóyotl provoca humo en CDMX y agrava contingencia ambiental
5
Futbol Filtran posible jersey conmemorativo del Real Madrid por sus 125 años
6
Contra Precio del dólar hoy martes 17 de febrero: así abrió el tipo de cambio y así se vende en bancos
Te recomendamos
VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
Contra
17/02/2026
VIDEO: ¿Veterinario atendió a un therian que dijo ser perro? La historia que circula en redes
¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
Futbol
17/02/2026
¿Llegará al Mundial 2026? Edson Álvarez es operado tras molestias en el tobillo
"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
Futbol
17/02/2026
"Se tardó demasiado": Miguel Borja habló sobre su fichaje caído con Cruz Azul y el papel de Nicolás Larcamón
Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
Contra
17/02/2026
Los mejores memes de los Therians: La nueva tendencia en redes
Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
Futbol
17/02/2026
Tigres se interesa por Dejan Joveljic actual jugador del Sporting de Kansas City
El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica
Empelotados
17/02/2026
El Travieso Guzmán se vuelve viral por comercial con poca técnica