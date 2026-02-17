¿Quién dijo frío en el Nido?

Cuánto ruido se hizo entre la prensa y redes sociales por las declaraciones de Henry Martín sobre el “pregúntenle a Jardine”, pero te tengo que contar, mi Francolieber, que en realidad a la interna sólo causó risa el tema.

En el retorno a entrenamientos en Coapa tras caer en el Clásico, seguía el dolor de la derrota ante Chivas, caló sabroso, y se reunió el grupo para apretar tuercas y darle la vuelta al asunto.

Incluso me dijeron que hablaron Henry y el técnico brasileño, para aclarar que no hay problema entre ellos: Martín sigue como el delantero titular y entre los dos, que son líderes del grupo, van a empujar juntos para revertir la situación del Ave de las Tempestades. ¿Mi pronóstico? Esta derrota quedará en las estadísticas, será anecdótica, porque América calificará de nuevo y agárrense en Liguilla. De mí te acuerdas.

MILITO NO HARÁ UN ‘ANSELMI’

Se puso a temblar más de uno de mis Chivahermanos cuando se enteraron que en Argentina querían repatriar a Gabriel Milito con Independiente, pero te cuento que también hubo reunión en Verde Valle con el patrón, con Amaury Vergara, que fue a visitar a sus muchachos para felicitarlos por el tremendo paso.

Estuvieron Alejandro Manzo y Javier Mier, los directivos en los que Vergara delegó la conducción de la institución rojiblanca, así como el cuerpo técnico de Milito. Ahí se tocó el tema y el entrenador argentino aseguró que no se marchará hasta cumplir su contrato o que la directiva decida prescindir de sus servicios. Así de claro.

Incluso cuando llegó a México, el entrenador mandó un raspón a técnicos que terminaron sus compromisos sin decir ‘agua va’, como Gago y Anselmi, con quien comparte historia y no agradable, que será motivo de otra columna.

¿CR7 PELIGRA EN EL ESTADIO AZTECA?

Otros que empezaron a temblar también fueron varios aficionados que ya tienen boleto para ver a la Portugal de Cristiano Ronaldo ante México en el Azteca (porque compraron entradas para ver a CR7 y no al Tri, ¿estamos de acuerdo?), pues se regaron los rumores de cambio de sede.

Siguen con consecuencias las palabras de Azcárraga, de no entregar completo aún la remodelación del Coloso de Santa Úrsula, incluso el rumor vino desde Europa, peeeeeero ya me tranquilizaron a mí también: ya está firmado el contrato y no hay aviso de que la selección lusa tenga preocupación sobre el estadio. Así que todos con calma, que en marzo veremos a Cris en el Azteca. Aunque no esté completo.

¿EL CABECITA ES OPCIÓN PARA LIGA MX?

Pues el uruguayo no se arregló con Peñarol, como quería su agente, el barrista Edgardo Lasalvia, que deseaba que volviera al club de sus amores, eso sí, cobrando puro ‘aguante’. ¿Y ahora? Es agente libre y en Liga MX aún se aceptan un par por equipo. El problema es la fecha en la que quedó desvinculado Jonathan del Timbers.