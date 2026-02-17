AC Milan vs Como 1907: ¿Dónde y a qué hora ver el partido de la Jornada 24 de la Serie A?

AC Milan se enfrentará a Como 1907 en un emocionante duelo correspondiente a la Serie A de la Temporada 2025-26. El partido corresponde a la Jornada 24 de la liga italiana, pero se pospuso en su momento por la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milan-Cortina 2026, y ahora los dos equipos llegan con la urgencia de sumar los tres puntos.

Los Rossoneri ocupan actualmente la segunda posición de la Serie A con 53 puntos, a ocho de Inter de Milan, por lo que para no alejarse más necesitan quedarse con el triunfo en su partido pendiente. El equipo de Massimiliano Allegri ha mostrado un sólido rendimiento ofensivo y defensivo con 40 goles a favor y solo 18 en contra; en su más reciente encuentro se impuso 1-2 de visitante ante Pisa.

Christian Pulisic se enfrenta a Norton-Cuffy en el partido entre AC Milan y Genoa | AP

Por su parte, Como se encuentra en un sorprendente séptimo lugar con 41 puntos, con 38 goles a favor y 18 en contra. La derrota 1-2 en casa contra Fiorentina y la victoria 0-2 de Atalanta como visitante ante Lazio sacó a los dirigidos por Cesc Fábregas de puestos de clasificación a competencias de la UEFA. Con un punto menos que la Dea, necesitan ganar para regresar a zona de Conference League.

Sin embargo, no será un compromiso sencillo. La diferencia de 12 puntos entre ambos equipos refleja la superioridad del conjunto milanista, aunque los visitantes están realizando una temporada notable en busca de consolidarse en la máxima categoría. Por ello, el compromiso de este miércoles en el Estadio San Siro genera altas expectativas y promete muchas emociones.

Christopher Nkunku recibe la marca de Simone Canestrelli en el compromiso entre AC Milan y Pisa | AP

Historial entre AC Milan y Como 1907

En el historial reciente entre ambos equipos, el Milan domina claramente con cinco victorias en los últimos cinco enfrentamientos. El duelo más reciente se disputó el 15 de enero de 2026, con victoria de los rojinegros por 1-3 en campo del Como. Anteriormente, el equipo rossoneri también se impuso por 2-1 en marzo de 2025 y por el mismo resultado en enero del mismo año, ambos partidos correspondientes a la Serie A.

Jugadores de AC Milan festejan con Christopher Nkunku el gol en el juego ante Bologna | AP

Hay que remontarse a mayo de 2003 para encontrar otro precedente, cuando el Milan venció por 2-0 en casa, y en diciembre de 2002 también se impuso por 1-2 a domicilio. Mientras que la última vez que Como 1907 venció al conjunto milanés fue en la Jornada 15 de la Temporada 1984-85, el 12 de enero de 1985, con marcador 0-2 en San Siro. Desde entonces, Milan tiene diez triunfos y cinco empates.

¿Dónde y a qué hora ver el AC Milan vs Como 1907?

Fecha: Miércoles 18 de febrero de 2026

Horario: 13:45 horas (tiempo del centro de México)

Sede: San Siro

Transmisión: Serie A y Disney+