Futbol

Filtran posible jersey conmemorativo del Real Madrid por sus 125 años

Escudo del Real Madrid l X:realmadriden
Ramiro Pérez Vásquez 08:20 - 17 febrero 2026
El conjunto merengue ahora sí lucirá totalmente blanco

Con la temporada 2025-26 todavía en desarrollo el Real Madrid ya tendría lo que será su jersey conmemorativo por sus 125 años de existencia para la próxima campaña, el jersey especial que se ha filtrado resalta por su totalidad en blanco con ligeros tonos en gris y un renovado escudo.

De acuerdo con Footy Headlines se ha podio desvelar la indumentaria que estará diseñada por Adidas, misma que tendrá la incorporación del escudo en el pecho, pero no el tradicional, con las siglas M, C y F, que tenía en sus inicios antes de adoptar el reconocido logo actual.

Cabe mencionar, que la indumentaria no será la principal para la temporada 2026-27 pero sí la que estaría siendo parte en partidos, por el momento no se conoce la fecha exacta del lanzamiento, en una celebración especial que tendrá la institución de los madrileños.

Posible jersey del Real Madrid por sus 125 años l footyheadlines.com

¿Cómo era el escudo que tendrá el nuevo jersey?

El primer escudo del Real Madrid adoptado en 1902 cuando el club aún se llamaba Madrid Foot Ball Club, era un diseño sencillo y elegante. Consistía en un monograma circular, en su interior aparecían tres letras entrelazadas en color azul oscuro y no tenía corona (esa se añadió en 1920 tras recibir el título de “Real”).

Era un escudo minimalista, centrado en la identidad institucional más que en elementos decorativos. En aquel entonces, el término inglés foot-ball era el más utilizado para referirse al futbol en España, el escudo evolucionó: en 1920 se incorporó la corona real, en 1931 se retiró temporalmente durante la Segunda República, y posteriormente se recuperó, dando forma al emblema que hoy es reconocido mundialmente.

Mbappé y Vinicius con nuevo jersey l footyheadlines.com

125 años de historia

En la temporada 2026-27, el Real Madrid celebrará 125 años desde su fundación el 6 de marzo de 1902, cuando nació como Madrid Foot Ball Club. En 1920, el rey Alfonso XIII concedió al club el título de “Real”, incorporando la corona a su escudo, desde entonces se ha convertido en sinónimo de grandeza.

Bellingham como nueva camiseta l footyheadlines.com

Los Merengues se han convertido en uno de los más ganadores del futbol europeo se ha convertido en el máximo ganador de la UEFA Champions League, ampliando su leyenda con etapas memorables como la ‘Séptima’ en 1998 y el ciclo reciente de cuatro títulos en cinco años (2014-2018), con figuras como Cristiano Ronaldo. En el ámbito nacional, también suma decenas de Ligas y Copas del Rey, consolidando su dominio en España.

Sin embargo, su salto a la élite la dio en la década de 1950 con la creación de la Copa de Europa. Liderado por figuras legendarias como Alfredo Di Stéfano y Francisco Gento, el Real Madrid conquistó las cinco primeras ediciones del torneo, marcando el inicio de una hegemonía continental que definiría su ADN competitivo.

Etiquetas relacionadas:
Real Madrid
