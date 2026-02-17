¿Por culpa de Checo Pérez? Liam Lawson señaló que la decisión de cerrar sus redes sociales fue la mejor

La trayectoria de Liam Lawson en la Fórmula 1 no ha sido tan grata como podría esperarse. Más allá de los malos resultados, que provocaron que perdiera su asiento en Red Bull después de apenas dos carreras en la Temporada 2025, el neozelandés ha tenido que lidiar con el desprecio de alguno de los fans, lo que lo llevó a cerrar sus redes sociales desde finales de 2024.

Fue a raíz de un incidente con Sergio 'Checo' Pérez, cuando chocaron en el Gran Premio de México 2024 y el neozelandés además le mostró el dedo de en medio al tapatío, que Lawson tuvo que cerrar sus redes sociales. "Desde ese momento dejé de leer. De hecho, borré todos los canales de redes sociales, todas las aplicaciones de mi celular por un tiempo", contó en el pódcast Gypsy Tales.

El neozelandés aseguró que aquel incidente con el mexicano en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la que fue su segunda carrera de esa Temporada 2024, le dejó una gran lección. "Tuve mi accidente con Checo, aprendí mucho de ese día. Porque llegué, no sabiendo, quizás no sabiendo, quizás estaba muy novato de no pensar que recibiría tanta publicidad".

Liam Lawson y Checo Pérez en el paddock de la Fórmula 1 | RED BULL

"Obviamente era una cosa de momento, pero llegué y mi teléfono estaba... En ese momento ni siquiera pensaba que había apagado las notificaciones de Instagram; mi teléfono se iba a romper. Fue una locura", aseguró Lawson, quien no solo se ganó la enemistad de la afición mexicana por ese choque, sino también por sus constantes declaraciones en contra del tapatío.

Lawson asegura que fue la mejor decisión

Checo Pérez no es con el único piloto con el cual Lawson tuvo algún percance. En 2024, Fernando Alonso lo criticó duramente por un incidente entre ambos en la sprint del Gran Premio de Estados Unidos, y el año pasado en el Gran Premio de Países Bajos fue con Carlos Sainz que sufrió un choque. Estos incidentes, así como declaraciones que algunos seguidores de F1 consideraron poco humildes, como cuando dijo que no estaba para hacer amigos, han provocado que el piloto de Racing Bulls cuente con poco respaldo, al menos en línea.

En ese contexto, y de cara al inicio de la Temporada 2026, Lawson aseguró que no se arrepiente de la decisión de cerrar sus redes. "Es mucho mejor. Puede ser un lugar muy tóxico", y consideró que "el 99 por ciento del tiempo, lo que la gente dice en línea no tendrían el valor de decirlo de frente", y que en la Fórmula 1 no es la excepción con algunos aficionados.

Max Verstappen, Checo Pérez, Liam Lawson y Yuki Tsunoda en el Gran Premio de México 2024 | IMAGO 7

"Obviamente ya no lo leo ahora, pero es ese tipo de cosas. La cantidad de negatividad en torno a los pilotos o equipos que no les gusta a los aficionados y la cantidad de comentarios negativos que se publican y las locuras que se dicen, nunca dirías eso en persona, y mucho menos tendrías el valor de acercarte a alguien y hacerlo, pero decir algunas de las locuras que se les ocurren a estos tipos es demasiado fácil, ¿sabes?", finalizó.

¿Cuándo comienza la Temporada 2026 de Fórmula 1?

Finalizada la primera semana de pretemporada en Bahréin, los pilotos tendrán una nueva oportunidad de probar los autos antes del inicio de la campaña. Esta segunda ronda de tests está programada del miércoles 18 al viernes 20 de febrero.

Después de esta segunda etapa de la pretemporada, pasarán un par de semanas antes del inicio de la temporada. La actividad en Melbourne comenzará el viernes 6 de marzo, jueves 5 para México por la diferencia horaria. En ese contexto, la clasificación está prevista para el viernes 6 a las 23:00 horas (tiempo del centro de México), mientras que la carrera será el sábado 7 a las 22:00 horas.