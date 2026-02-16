Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Gaby ‘N’ es vinculada a proceso por homicidio de motociclista: podría enfrentar hasta 50 años de cárcel

Gaby 'N' fue vinculada a proceso por un juez/Fiscalía CDMX
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 13:57 - 16 febrero 2026
Un juez fijó un periodo de dos meses para la investigación, mismos en los que la mujer permanecerá recluida en Santa Martha Acatitla

Gaby ‘N’ fue vinculada a proceso y permanecerá al menos dos meses en prisión preventiva en el Reclusorio de Santa Martha Acatitla, mientras se lleva a cabo la investigación por el presunto delito de homicidio calificado en contra de Roberto Hernández, motociclista que perdió la vida tras ser atropellado y arrastrado varios kilómetros en la alcaldía Iztapalapa el pasado 3 de enero.


De ser encontrada culpable, la acusada podría pasar hasta 50 años en la cárcel.

Gaby 'N' fue detenida el pasado 10 de febrero en Oaxaca/Fiscalía CDMX

Audiencia y vinculación a proceso

Este lunes 16 de febrero se llevó a cabo la audiencia en la que un juez determinó vincular a proceso a la mujer, quien fue detenida el pasado 10 de febrero en el estado de Oaxaca.


Las autoridades consideran que existen pruebas suficientes para iniciar el proceso penal y establecieron un plazo fijo de dos meses para que ambas partes reúnan evidencias y defiendan su postura.

El caso: atropellamiento y arrastre en Iztapalapa

El 3 de enero, el motociclista Roberto Hernández, de 52 años, protagonizó un incidente vial en el cruce de Eje 6 Sur y Periférico Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.


De acuerdo con la investigación, fue atropellado y arrastrado cerca de dos kilómetros por un automóvil Honda City azul, presuntamente conducido por Gaby ‘N’, lo que le costó la vida.


Tras el atropellamiento, y según videos de cámaras de seguridad que se hicieron virales en redes sociales, la mujer no se detuvo. Condujo hasta su domicilio en la colonia Ciudad Jardín, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, y posteriormente permaneció prófuga por más de un mes, refugiándose en Oaxaca.

Roberto Hernández perdió la vida el pasado 3 de enero cuando fue atropellado y arrastrado en Iztapalapa/X: @CorresponsalsMX

¿Cuántos años de cárcel podría enfrentar?

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, el delito de homicidio calificado contempla penas de 8 a 20 años de prisión.


Sin embargo, si existen agravantes, la sanción puede aumentar considerablemente.

Gaby 'N' permanecerá recluida dos meses, mientras se lleva a cabo la investigación/Fiscalía CDMX

Entre las agravantes estipuladas se encuentran:

  • Huir del lugar de los hechos, en lugar de auxiliar a la víctima.

  • Conducir de forma imprudente o a exceso de velocidad.

  • No respetar señales de tránsito o semáforos, considerado como negligencia grave.


Si un juez determina que alguno de estos factores aplica como agravante, la pena podría superar los 50 años de cárcel.

