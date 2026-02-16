Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

Repunte de viruela símica en México: CDMX acumula 66% de casos reportados en 2026

La Ciudad de México concentra el 66% de los casos de viruela símica confirmados en México durante las primeras semanas de 2026./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 14:39 - 16 febrero 2026
La viruela símica es una enfermedad viral que puede provocar fiebre, dolor muscular, inflamación de ganglios linfáticos y erupciones cutáneas características

El número de casos de viruela símica (Mpox) en México muestra un nuevo repunte al inicio de 2026, de acuerdo con el más reciente informe epidemiológico federal. Durante las primeras cuatro semanas del año se han confirmado 12 contagios en el país, una cifra superior a la registrada en el mismo periodo de 2025.

Autoridades sanitarias mantienen vigilancia epidemiológica ante el repunte de 12 casos de Mpox registrados al inicio del año./ Pixabay

Tan solo en la semana epidemiológica 4 —que comprende del 25 al 31 de enero— se notificaron nueve nuevos casos, lo que refleja un incremento relevante en comparación con el arranque del año anterior, cuando apenas se habían documentado dos contagios en ese mismo lapso.

La Ciudad de México encabeza la lista nacional, al concentrar 8 de los 12 casos confirmados, es decir, el 66% del total. Según los datos oficiales, todos los pacientes detectados hasta el momento son hombres.

¿Por qué la CDMX concentra la mayoría de los casos?

La capital del país ha sido históricamente una de las entidades con mayor incidencia desde que la viruela símica comenzó a registrarse en México en años recientes. Su alta densidad poblacional, movilidad constante y concentración de servicios de salud favorecen una mayor detección de casos.

Nueve nuevos contagios fueron reportados en la semana epidemiológica 4, lo que refleja un aumento respecto a 2025./ Pixabay

Además de la Ciudad de México, también se han confirmado contagios en otras entidades: Yucatán reporta dos casos, mientras que Puebla y Quintana Roo registran uno cada uno. Hasta ahora, las autoridades sanitarias no han informado sobre fallecimientos vinculados a este repunte.

Síntomas y duración de la enfermedad

La viruela símica es una enfermedad viral que puede provocar fiebre, dolor muscular, inflamación de ganglios linfáticos y erupciones cutáneas características. Las lesiones suelen aparecer días después de los primeros síntomas generales y pueden extenderse por distintas partes del cuerpo.

Los síntomas de la viruela símica incluyen fiebre, inflamación de ganglios y lesiones cutáneas que pueden durar hasta cuatro semanas./ Pixabay

El periodo de evolución de la enfermedad generalmente va de dos a cuatro semanas, tiempo en el que las lesiones cutáneas cicatrizan de manera progresiva. En la mayoría de los casos recientes en México, los pacientes han presentado cuadros leves.

Las autoridades de salud mantienen vigilancia epidemiológica activa y reiteran el llamado a acudir a valoración médica ante la presencia de síntomas compatibles, especialmente si existe antecedente de contacto cercano con una persona diagnosticada.

Hasta el momento, no se han reportado fallecimientos relacionados con el repunte actual de viruela símica en México./ Pixabay
