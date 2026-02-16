Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¿Henry Martín es el peor '9' en la historia del América? Esto dicen los datos

Henry Martín, lanza un reclamo en el juego de Liga contra Monterrey l MEXSPORT
Mario Hernández 14:38 - 16 febrero 2026
Desde que el delantero americanista recibió el mítico dorsal no ha podido marcar gol con las Águilas

El '9' no le siente bien a Henry Martín en América, pues desde que el atacante yucateco recibió dicho dorsal en el Nido para el Apertura 2025 no ha podido anotar gol con las Águilas, y ante Chivas dejó escapar otra chance más, lo que lo convierte en el peor artillero en la historia del club con este número hasta el momento.

Estalló de inmediato

Cuando 'La Bomba' llegó a Coapa procedente de Xolos para el Clausura 2018 lo hizo con su tradicional '21' sobre la espalda y fue tal el aura, que de inmediato comenzó a estallar, en su debut con la playera azulcrema contra Querétaro, en la Jornada 1, anotó el del triunfo con zapatazo de derecha en los linderos del área grande.

Henry Martín anotó gol en su debut con América en el Clausura 2018, con el dorsal '21'. l MEXSPORT

Entre los máximos goleadores

Y fue tal el impacto, de Martín, que los goles siguieron cayendo a raudales hasta convertirse en el cuarto máximo anotador en la historia americanista con 116 tantos, contado todas las competencias oficiales, sólo detrás de Luis Robero Alves Zague (188), Cuauhtémoc Blanco (153) y Octavio Vial (152). Incluso, además del Tricampeonato de Liga, Henry cosecha en lo particular un título de goleo, en el Clausura 2023, cuando registró 14 dianas.

Lejos de referentes

Sin embargo, parece que el '9' ha sido su maldición, pues con relación a otros referentes que respondieron de inmediato con este dígito en la historia de la institución, como los mexicanos Enrique Borja, Ricardo Peláez, y Raúl Jiménez, y extranjeros del calibre del argentino Norberto Outes, el paraguayo Salvador Cabañas, quien primero usó el '9' y después el '10', y el camerunés Francois Omam Biyik , Henry ha fallado a la expectativa que conlleva este número.

Henry se alista para sacar un disparo. l MEXSPORT

Aunque un argumento a favor del capitán azulcrema es que apenas tiene siete juegos disputados con el '9', debido a múltiples lesiones sufridas en los meses recientes y ahora tiene otra oportunidad de romper el ayuno goleador este viernes ante Puebla, en el Estadio Cuauhtémoc.

Grandes delanteros con el '9' en América

NOMBRE

GOLES

José Alves Zague

109

Enrique Borja

104

Salvador Cabañas*

84

Francois Omam Biyik

61

Norberto Outes

51

Ricardo Peláez

40

Raúl Jiménez**

37

Henry Martín

0

*Goles con el '9'; después tomó el '10'. ** Tiene un gol con el '47', dorsal con el que debutó.

