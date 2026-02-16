Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

¿A qué hora sonará la alerta sísmica el 18 de febrero de 2026 en cdmx y edomex?

La alerta sísmica sonará a las 11:00 horas el 18 de febrero de 2026 como parte del simulacro en cdmx y edomex./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 15:37 - 16 febrero 2026
El propósito es evaluar protocolos de evacuación y cultura de prevención entre la población

El primer simulacro sísmico del año 2026 en la Ciudad de México y el Estado de México ya tiene fecha y hora definidas. Las autoridades de protección civil anunciaron que el ejercicio se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero a las 11:00 de la mañana (tiempo del centro de México), momento en el que se activará la alerta sísmica para todo el Valle de México.

El ejercicio contempla un sismo hipotético de magnitud 7.2 con epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca./ Pixabay

Este ejercicio forma parte de las acciones coordinadas entre la Coordinación Nacional de Protección Civil, el Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno del Estado de México con el objetivo de reforzar la preparación ciudadana ante posibles sismos reales.

Durante el simulacro, los sistemas de alerta sísmica se activarán tanto en los altavoces instalados en la vía pública, edificios públicos y escuelas, como de manera general para las personas que se encuentren en espacios abiertos.

¿Qué se pretende con el simulacro del 18 de febrero?

Según las autoridades, el ejercicio busca poner a prueba los protocolos de evacuación, repliegue y atención inmediata ante un evento sísmico de gran impacto. La hipótesis de este primer simulacro nacional para 2026 contempla un sismo simulado de magnitud 7.2 con epicentro a 11 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, con el fin de recrear condiciones cercanas a un escenario real y evaluar la respuesta de la población y de los cuerpos de emergencia.

Además de los altavoces en la vía pública, se enviará alerta a teléfonos celulares mediante sistema de difusión masiva./ Pixabay

La actividad no solo pretende familiarizar a la población con el sonido y la activación de la alerta sísmica, sino también fortalecer la cultura de prevención entre los habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Recomendaciones para participar correctamente

Las autoridades han llamado a todos los ciudadanos a participar de manera ordenada y responsable. Entre las acciones recomendadas están:

  • Identificar rutas de evacuación en casas, escuelas y centros laborales antes del simulacro.

  • Mantener la calma y seguir las instrucciones oficiales al sonar la alerta.

  • Tener a la mano un plan familiar de emergencia, incluyendo identificación de zonas seguras.

Autoridades de protección civil llaman a participar con orden y seguir los protocolos de evacuación./ Pixabay

Aunque el simulacro es un ejercicio preventivo y no representa un evento sísmico real, sirve para evaluar la coordinación interinstitucional y la preparación comunitaria ante situaciones de riesgo.

Participar activamente en este tipo de ejercicios permite que la población reconozca el sonido de la alerta sísmica —que será el mismo que se utiliza en emergencias reales— y que se practiquen las medidas de protección personal y colectiva en caso de un sismo verdadero.

El simulacro busca reforzar la cultura de prevención en la zona metropolitana del valle de méxico./ Pixabay
