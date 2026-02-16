Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Chivas cumple con la Regla de Menores; América, en el último puesto

Guadalajara es el primer lugar de la tabla | Imago7
Alfredo Olivarez Ramírez 16:47 - 16 febrero 2026
El Rebaño no solo ocupa los primeros lugares del Clausura 2026, también se ha adueñado de la cima en temas reglamentarios

En apenas seis jornadas del Liga MX, la diferencia en el cumplimiento de la Regla de Menores entre los dos clubes más populares del país es evidente. Mientras las Chivas ya superaron la meta establecida y pueden afrontar lo que resta del torneo sin presión en este rubro, el América continúa en el fondo de la tabla de minutos juveniles, lejos del objetivo y con el riesgo latente de una sanción deportiva.

Banca de Guadalajara previa al Clásico Nacional | Imago7

Estabilidad rojiblanca

Previo al duelo frente a su acérrimo rival, el Guadalajara se mantenía en los primeros puestos de la tabla de minutos de menores en la Liga MX. De los mil 170 minutos obligatorios con futbolistas menores de 23 años, el conjunto tapatío ya había acumulado mil 118, por lo que únicamente le restaban 52 para cumplir con el requisito.

Después de finalizar la jornada seis del Clausura 2026, el equipo dirigido por el argentino Gabriel Milito alcanzó los mil 445 minutos. Esta cifra fue posible gracias a la participación constante de jóvenes como Armando González, Bryan González, Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, Ángel Chávez, Yael Padilla y Hugo Camberos.

'Hormiga' González fue el autor del gol de la victoria en el Clásico | Imago7

En el desglose individual, Bryan González encabeza la lista con 540 minutos acumulados, seguido por Armando González con 416 y Brian Gutiérrez con 400, quienes representan la base del cumplimiento rojiblanco. Más atrás aparecen Santiago Sandoval con 39 minutos y Yael Padilla con 38, mientras que Ángel Chávez suma 7 y Hugo Camberos registra 5.

¿Cómo van los demás equipos?

Después de seis jornadas en la Liga MX, Mazatlán ya rebasó el requisito al llegar a 1,608 minutos, seguido por el Puebla con 1,539. Posteriormente en el tercer puesto se encuentra Chivas con 1,445. En contraste América se encuentra en el último puesto con únicamente 217 minutos, siendo el equipo que menor cantidad de minutos le ha dado a los jóvenes.

América, vive una situación complicada, ya que Patricio Salas (2004) acumula 83 minutos, mientras que Isaías Violante (2003) registra 134, para un total conjunto de 217 minutos. Ambos son, hasta ahora, los únicos jugadores azulcremas que han aportado en este rubro, lo que evidencia el rezago del equipo en comparación con otros clubes.

Chivas y América son contrarios en la tabla de la regla de menores | Imago7

Según lo estipulado en el reglamento del Clausura 2026, cualquier club que no alcance los 1,170 minutos obligatorios en la regla de menores será sancionado con la deducción de tres puntos al término de la fase regular. Esta medida, de carácter deportivo, podría tener consecuencias directas en la tabla general de la Liga MX, alterando posiciones e incluso el acceso a la Liguilla.

