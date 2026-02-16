Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cómo le fue a Chivas la última vez que arrancó con seis victorias al hilo en Liga MX?

Fernando González y Armando González tras gol de Chivas | IMAGO7
Fernando González y Armando González tras gol de Chivas | IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 12:59 - 16 febrero 2026
El Rebaño de Milito ha devuelto la ilusión rojiblanca en el Clausura 2026

Guadalajara vive un momento extraordinario de la mano de Gabriel Milito luego de cosechar su sexto triunfo al hilo en el inicio del Clausura 2026; el Rebaño se impuso por la mínima al CF América para acercarse a su propia marca ganadora de ocho juegos.

La última vez que ligó seis victorias -e incluso más- fue en el Bicentenario 2010, en ese entonces dirigido por José Luis Real, cuando alcanzó ocho partidos al imponerse a Toluca, Tigres, Estudiantes, Querétaro, Atlante, Pachuca, Puebla y San Luis.

En dicho torneo los Jaguares de Chiapas fueron los verdugos en el Tuxtla Gutiérrez con una sorpresiva goleada de 4-0. Finalmente, los rojiblancos terminaron en segundo sitio con 32 puntos; pero, en Liguilla fue eliminado en las primeras de cambio cayendo con global de 5-2 ante Morelia.

Gabriel Milito tiene a Chivas con opciones de Liguilla directa | Imago7

¿Cómo ha sido el inicio en el CL2026?

Ahora bajo el mando de Gabriel Milito, Chivas encontró un estilo que cada vez se ve más pulido. Con el triunfo sobre América en el Clásico Nacional, el conjunto Rojiblanco confirma que es un candidato natural al título del Clausura 2026.

Hasta ahora, las víctimas de Chivas han sido Pachuca, Juárez, Querétaro, San Luis, Mazatlán y América, pero ahora tiene la oportunidad de batir su propio récord; para ello, debe vencer a Cruz Azul, Toluca y Atlas, tres duros rivales.

Chivas festeja victoria ante América, Clausura 2026 | IMAGO7

Además de la marca perfecta con el arranque de seis victorias, Chivas tiene la oportunidad de hacer historia. Hasta ahora, es la primera vez que un equipo comienza con puntaje ideal hasta la sexta jornada en un periodo de 16 años.

Brian Gutiérrez en el partido entre Chivas y Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026 | IMAGO 7
Brian Gutiérrez en el partido entre Chivas y Pachuca en la Jornada 1 del Clausura 2026 | IMAGO 7

¿Continuará la marca perfecta?

Los rojiblancos tendrá una dura prueba en la séptima fecha cuando visiten Puebla para medirse al Cruz Azul quienes por su parte se han colocado en la segunda posición y se espera sea uno de los partidos más vibrantes del torneo.

La Máquina llega a este partido tras imponerse a los felinos con marcador de 2-1 en donde Nicolás Ibáñez resaltó con ‘la ley del ex’ y anotó en el 2-0 momentáneo que al final determinó la victoria para los cementeros en el Estadio Cuauhtémoc.

