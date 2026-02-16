Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Armando González rinde homenaje a su padre con la histórica camiseta de Chivas

Armando González, delantero de Chivas, con playera que utilizó su padre | X: @Chivas
David Torrijos Alcántara 23:30 - 15 febrero 2026
Este detalle resalta el profundo vínculo que une a las dos generaciones de futbolistas que han defendido los colores del equipo más popular de México

El joven atacante del Guadalajara sorprendió a los aficionados con un gesto cargado de nostalgia y respeto por la herencia familiar. Armando González presumió públicamente la indumentaria que utilizó su padre, Luis Armando González Bejarano, durante su etapa como delantero del Rebaño Sagrado.

Hormiga González celebra su gol ante América | IMAGO 7
¿Qué hizo Armando González?

Luis Armando González Bejarano dejó un legado en el ataque rojiblanco que hoy su hijo busca emular con sus propias actuaciones en el campo. Para el apodado "Otaku" del gol, portar la prenda de su progenitor representa un compromiso doble con la exigente fanaticada del club.

La "Hormiga" ha demostrado en repetidas ocasiones que su pasión por el futbol va de la mano con el reconocimiento a sus figuras de inspiración. Tras homenajear a ídolos como el "Cubo" Torres, este tributo personal hacia su padre confirma su madurez y sentido de pertenencia.

Este tipo de acciones fortalecen la conexión emocional entre los jugadores canteranos y la identidad que define al conjunto jalisciense.

Gol de Armando 'Hormiga' González | IMAGO7

Los seguidores del equipo no tardaron en reaccionar positivamente ante el tremendo detalle del actual referente ofensivo en las redes sociales. La imagen del joven goleador con la casaca retro se volvió viral, que recuerda los años en que su padre recorría el área rival con la misma entrega.

El momento brillante de Hormiga González

Armando González atraviesa un gran momento profesional, y se consolida como una de las piezas clave en el esquema del director técnico actual. Su efectividad frente al arco se complementa con una personalidad que valora el pasado histórico de la escuadra de Verde Valle.

El futbol mexicano celebra estos momentos donde la mística de una camiseta se transmite de padres a hijos bajo un mismo escudo. La "Hormiga" escribe su propio relato, pero siempre con el respaldo y la memoria de quienes abrieron el camino previamente.

Hormiga González celebra su gol ante América | MEXSPORT
