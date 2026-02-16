Nicolás Larcamón responde a Ángel Correa sobre el estadio: "Donde juguemos somos reconocibles"
El técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, respondió a las declaraciones de Ángel Correa, jugador de Tigres UANL, quien en conferencia de prensa aseguró que no sabía dónde jugaba La Máquina y que disputarían su partido en el estadio de Puebla.
Lejos de engancharse en la polémica, el estratega celeste optó por mandar un mensaje de identidad y fortaleza institucional.
“No creo que sea para entrar en polémica, por lo que representa los movimientos que tuvimos en los últimos tiempos es sensible para nosotros. Donde juguemos somos muy reconocibles, independientemente del estadio en donde estemos”, expresó.
Larcamón reconoció que los recientes cambios de sede han sido un tema importante para el club y su afición, pero dejó claro que la esencia del equipo no depende de un inmueble específico.
En ese sentido, mostró plena confianza en que el Estadio Cuauhtémoc se convierta en una auténtica fortaleza celeste.
“Por otro lado confío mucho en que este va a terminar siendo un templo azul”, afirmó.
El entrenador incluso lanzó una invitación directa a la afición para hacer pesar la localía en los próximos compromisos.
“Invito a que el fin de semana próximo explotemos este estadio, que lo vistamos de azul, que sea un templo para que los rivales tengan bien en claro que esta es nuestra localía, por lo menos en los próximos meses, y que seremos un equipo fuerte como nos hicimos en CU”, sentenció.