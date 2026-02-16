¿Se queda Maxx Crosby? Las Vegas Raiders nombran a Rob Leonard como su nuevo Coordinador Defensivo

La reconstrucción en Las Vegas ha dado un paso definitivo. Tras la reciente llegada de Klint Kubiak como Head Coach, los Raiders han definido quién llevará las riendas de su defensiva y ese es Rob Leonard.

El movimiento, confirmado por el General Manager John Spytek, marca el final de la etapa de Patrick Graham, quien ocupaba el cargo desde 2022 y había sobrevivido a múltiples cambios de mando en la organización. Con esta promoción interna, la franquicia busca estabilidad en una unidad que conoce bien a su nuevo líder.

Rob Leonard, DC de Las Vegas | X: @Raiders

PROMOVIDO EN LAS VEGAS

Leonard no es un desconocido en el Las Vegas. El entrenador ha pasado los últimos cuatro años como coordinador de la línea defensiva de los Raiders, algo que fue clave para ser tomado en cuenta como Coordinador Defensivo pese a tener más opciones en la baraja.

La decisión de promoverlo, en lugar de buscar un nombre externo, responde a la visión compartida entre Spytek y Kubiak de mantener las bases que mostraron solidez la temporada pasada, evitando empezar de cero en un esquema defensivo que ya tiene piezas clave instaladas.

Rob Leonard, nuevo Coordinador defensivo de Las Vegas Raiders | AP

EL FACTOR MAXX CROSBY

Más allá de lo táctico, el nombramiento de Rob Leonard tiene una lectura política crucial. La relación entre la estrella del equipo, Maxx Crosby, y los altos mandos de la organización ha sido reportada como tensa en los últimos meses, poniendo en duda la continuidad de "Mad Maxx" en Las Vegas.

La promoción de Leonard parece ser un movimiento directo para calmar las aguas y poder mantener a Crosby por lo menos una temporada más.

Maxx Crosby ha trabajado estrechamente con Leonard durante los últimos cuatro años y se reporta que Leonard es una de las figuras que goza de mayor credibilidad ante el defensivo estelar.

Mantener al mentor directo de Crosby en un puesto de mayor jerarquía es un intento claro por convencer al jugador de que el proyecto sigue girando en torno a su talento.

Maxx Crosby, Las Vegas Raiders | AP

EL ADIÓS DE PATRICK GRAHAM