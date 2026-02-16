Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

Bad Bunny posa con camiseta de River Plate en medio de presentaciones en Argentina

Bad Bunny posa con jersey de River Plate previo a su presentación en el Monumental | X: @RiverPlate
David Torrijos Alcántara 20:12 - 15 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El público argentino, reconocido mundialmente por su intensidad, encontró en Benito a un aliado

El artista puertorriqueño reafirmó su estatus como la figura del momento tras una serie de presentaciones históricas en el recinto de Núñez. Luego de brillar en el Super Bowl, Benito Antonio Martínez Ocasio aterrizó en Argentina para concretar tres conciertos que quedarán grabados en la memoria colectiva.

¿Qué hizo Bad Bunny con River Plate?

River Plate aprovechó la visita del cantante para estrechar lazos entre la música urbana y la pasión deportiva local. La institución "Millonaria" no dejó pasar la oportunidad de agasajar al referente mundial con un obsequio que rápidamente se volvió viral en las plataformas digitales.

Bad Bunny con jersey de Argentina en su primera noche en Buenos Aires l RRSS

Antes de dar inicio a su tercera fecha consecutiva, Bad Bunny posó con orgullo luciendo la camiseta del conjunto local con el dorsal 94. El número elegido hace referencia directa a su año de nacimiento, un detalle que el club resaltó al darle la bienvenida oficial a su "casa".

"De Puerto Rico a Núñez. ¡Bienvenido a casa!", expresaron desde las cuentas oficiales de la entidad para acompañar la imagen del Conejo Malo con la banda roja. Este gesto simbólico refuerza la conexión del intérprete con la cultura argentina, donde el futbol es un pilar fundamental de la identidad nacional.

Bad Bunny en el Super Bowl LX | AP

Durante su segundo recital, el cantante protagonizó un momento que enloqueció a los asistentes al sumarse a un cántico tradicional de las tribunas locales. Al escuchar el clásico "el que no salta es un inglés", Benito no dudó en saltar junto al público en una muestra de total complicidad con el sentimiento maradoniano.

El show de Bad Bunny en Argentina

La ovación fue ensordecedora cuando el artista, vestido con una chaqueta azul y pantalones cortos al estilo de los años 80, se integró a la fiesta popular. Los espectadores premiaron el gesto del boricua, quien demostró estar plenamente consciente de la importancia emocional que estos símbolos tienen en el país sudamericano.

El público argentino, reconocido mundialmente por su intensidad, encontró en BB a un aliado que supo interpretar la mística del estadio de River Plate. Su paso por Buenos Aires no solo fue un éxito en ventas, sino una validación de su capacidad para mimetizarse con el entorno futbolístico local.

Benito continúa su gira internacional consolidando un vínculo especial con cada ciudad que visita, pero su paso por el Monumental dejó una huella particular por su cercanía. El ídolo mundial se marchó de la capital argentina dejando en claro que el futbol y la música comparten un mismo lenguaje de pasión.

Bad Bunny en el Show de Medio Tiempo del Super Bowl| AP
Últimos videos
Lo Último
21:50 Nicolás Larcamón responde a Ángel Correa sobre el estadio: "Donde juguemos somos reconocibles"
21:31 El Grande Americano lanza fuerte mensaje al 'Original' Grande Americano: "Aquí cruzaste la línea, cabr*n"
21:11 Barack Obama asiste al All-Star Game de la NBA y se lleva los reflectores
20:47 ¿Se queda Maxx Crosby? Las Vegas Raiders nombran a Rob Leonard como su nuevo Coordinador Defensivo
20:44 Nicolás Larcamón elogia a Tigres tras triunfo de Cruz Azul
20:24 Kim Rodríguez es reconocida por América Femenil al llegar a 150 partidos jugados
20:20 Liga MX: Así quedó la Tabla General de la Jornada 6 del Clausura 2026
20:18 ¡A lo Anselmi! Así fue el eufórico festejo de Larcamón tras victoria del Cruz Azul sobre Tigres
20:12 Bad Bunny posa con camiseta de River Plate en medio de presentaciones en Argentina
20:03 Liga MX: André Jardine perdió el toque con América en los Clásicos
Tendencia
1
Contra ¿Sancionan a escuelas por aceptar a hijos de narcos? Esta es la verdadera historia
2
Contra ¡Otra vez! Activan Contingencia Ambiental y endurecen Hoy No Circula en CDMX y Edomex este lunes 16 de febrero
3
Futbol ¡Con Ley del Ex incluida! Cruz Azul vence a Tigres en un gran partido dominical
4
Futbol Armando González revive el icónico festejo del 'Cubo' Torres en el Estadio Akron
5
Contra ¿Quién miente? Ahora Samadhi Zendejas contradice a Alana tras cancelar su pelea de box
6
Futbol Chivas, el primer equipo con paso perfecto en seis jornadas en 16 años
Te recomendamos
Nicolás Larcamón responde a Ángel Correa sobre el estadio: "Donde juguemos somos reconocibles"
Futbol
15/02/2026
Nicolás Larcamón responde a Ángel Correa sobre el estadio: "Donde juguemos somos reconocibles"
El Grande Americano lanza fuerte mensaje al 'Original' Grande Americano: "Aquí cruzaste la línea, cabr*n"
Lucha
15/02/2026
El Grande Americano lanza fuerte mensaje al 'Original' Grande Americano: "Aquí cruzaste la línea, cabr*n"
Barack Obama asiste al All-Star Game de la NBA y se lleva los reflectores
Basquetbol
15/02/2026
Barack Obama asiste al All-Star Game de la NBA y se lleva los reflectores
¿Se queda Maxx Crosby? Las Vegas Raiders nombran a Rob Leonard como su nuevo Coordinador Defensivo
NFL
15/02/2026
¿Se queda Maxx Crosby? Las Vegas Raiders nombran a Rob Leonard como su nuevo Coordinador Defensivo
Nicolás Larcamón elogia a Tigres tras triunfo de Cruz Azul
Futbol
15/02/2026
Nicolás Larcamón elogia a Tigres tras triunfo de Cruz Azul
Kim Rodríguez es reconocida por América Femenil al llegar a 150 partidos jugados
Futbol
15/02/2026
Kim Rodríguez es reconocida por América Femenil al llegar a 150 partidos jugados