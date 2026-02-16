Bad Bunny posa con camiseta de River Plate en medio de presentaciones en Argentina

El artista puertorriqueño reafirmó su estatus como la figura del momento tras una serie de presentaciones históricas en el recinto de Núñez. Luego de brillar en el Super Bowl, Benito Antonio Martínez Ocasio aterrizó en Argentina para concretar tres conciertos que quedarán grabados en la memoria colectiva.

¿Qué hizo Bad Bunny con River Plate?

River Plate aprovechó la visita del cantante para estrechar lazos entre la música urbana y la pasión deportiva local. La institución "Millonaria" no dejó pasar la oportunidad de agasajar al referente mundial con un obsequio que rápidamente se volvió viral en las plataformas digitales.

Bad Bunny con jersey de Argentina en su primera noche en Buenos Aires l RRSS

Antes de dar inicio a su tercera fecha consecutiva, Bad Bunny posó con orgullo luciendo la camiseta del conjunto local con el dorsal 94. El número elegido hace referencia directa a su año de nacimiento, un detalle que el club resaltó al darle la bienvenida oficial a su "casa".

"De Puerto Rico a Núñez. ¡Bienvenido a casa!", expresaron desde las cuentas oficiales de la entidad para acompañar la imagen del Conejo Malo con la banda roja. Este gesto simbólico refuerza la conexión del intérprete con la cultura argentina, donde el futbol es un pilar fundamental de la identidad nacional.

Bad Bunny en el Super Bowl LX | AP

Durante su segundo recital, el cantante protagonizó un momento que enloqueció a los asistentes al sumarse a un cántico tradicional de las tribunas locales. Al escuchar el clásico "el que no salta es un inglés", Benito no dudó en saltar junto al público en una muestra de total complicidad con el sentimiento maradoniano.

El show de Bad Bunny en Argentina

La ovación fue ensordecedora cuando el artista, vestido con una chaqueta azul y pantalones cortos al estilo de los años 80, se integró a la fiesta popular. Los espectadores premiaron el gesto del boricua, quien demostró estar plenamente consciente de la importancia emocional que estos símbolos tienen en el país sudamericano.

El público argentino, reconocido mundialmente por su intensidad, encontró en BB a un aliado que supo interpretar la mística del estadio de River Plate. Su paso por Buenos Aires no solo fue un éxito en ventas, sino una validación de su capacidad para mimetizarse con el entorno futbolístico local.

Benito continúa su gira internacional consolidando un vínculo especial con cada ciudad que visita, pero su paso por el Monumental dejó una huella particular por su cercanía. El ídolo mundial se marchó de la capital argentina dejando en claro que el futbol y la música comparten un mismo lenguaje de pasión.