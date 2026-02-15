¡Ay, caramba! Bart Simpson ondeó la bandera verde en la Daytona 500

De la pantalla chica a las pistas en Florida. En medio de las festividades de una de las carreras más importantes e históricas de Estados Unidos, las 500 Millas de Daytona, Bart Simpson fue una de las celebridades invitadas al Daytona International Speedway este domingo.

Este personaje animado fue nombrado abanderado de honor de la carrera más importante de la NASCAR. Por ello, se encargó de ondear la bandera verde, lo que dio inicio a la competición.

Bart Simpson en la previa a la Daytona 500 | CAPTURA DE NASCARONFOX

¿Por qué Bart Simpson estuvo en la Daytona 500?

La participación se dio en el marco del episodio número 800 de la serie de Fox, un récord absoluto para la televisión abierta. El programa creado por Matt Groening debutó en diciembre de 1989 y con 36 años es más antigua que muchos de los pilotos que compitieron hoy.

De hecho, durante los eventos previos, Bart apareció escribiendo en una pizarra "800 episodios. Todos los demás son los primeros perdedores". El esperado capítulo 800 se emitirá este mismo domingo a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), luego de la carrera y por ello Bart fue el invitado de honor.

Otros famosos presentes en Daytona

Bart no fue el único famoso presente en Daytona Beach, también estuvo presente la artista de música country Miranda Lambert para el concierto previo a la carrera. Mientras que el actor Kurt Russell condujo el auto de seguridad, y el comediante Nate Bargatze también estuvo invitado.

Los autos durante la carrera en el Daytona International Speedway | AP

El exbasquetbolista Michael Jordan fue otra de las celebridades presentes en la especial carrera, al igual que el receptor de Los Angeles Rams, Puka Nacua. Sin embargo, en estos dos casos fueron invitados al evento y no cumplieron con una función especial como hizo Bart.

Marshawn Lynch fue otro de los famosos presentes en el evento, en el cual en la Vuelta 85 Connor Zilisch provocó un choque que involucró varios autos que encendió las alarmas. Afortunadamente no hubo nada más que lamentar y la carrera continuó con normalidad.

Bart Simpson en el Daytona International Speedway | AFP